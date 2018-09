Sampdoria-Fiorentina | formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018 2019

Sampdoria-Fiorentina - Pioli ed Antognoni rendono omaggio alle vittima di Ponte Morandi : Sampdoria-Fiorentina andrà in scena questo pomeriggio alle ore 19, una delegazione viola si è recata sul luogo della tragedia A poche ore dal match con la Sampdoria, in programma stasera a ‘Marassi’ una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall’allenatore Stefano Pioli, ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della Fiorentina è stato posto ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo ai tifosi che protestano : "Non immagino Marassi senza la nostra gente" : L'allenatore blucerchiato e Pioli concordano sul recupero: "Dovevano rinviare tutte le partite. Così ci penalizzano"

Fiorentina - Pioli : “al massimo con la Sampdoria” : “Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. La Samp sta bene, viene da due vittorie di fila, con otto gol fatti. Dovremo offrire una grande prestazione. Abbiamo analizzato il ko a Napoli e pensiamo alla Samp”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Marassi (recupero della prima giornata non ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli : 'Ci sarà turnover. Gioca Dragowski' : Mercoledì di campionato per la Fiorentina di Stefano Pioli , impegnata al Ferraris contro la Sampdoria , fischio d'inizio alle ore 19.00, nel recupero della prima giornata di Serie A. Voglia di ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...

Serie A Sampdoria-Fiorentina - il recupero sarà diretto da Maresca : ROMA - Sampdoria - Fiorentina , gara di recupero della prima giornata di andata rinviata per i tragici fatti di Genova, sarà diretta da Fabio Maresca , della sezione di Napoli. L'incontro è in ...

Serie A Fiorentina - Lafont prova a recuperare per la Sampdoria : FIRENZE - Come previsto Alban Lafont non è partito per Napoli, ma il portiere è già tornato a lavorare in campo. Out dalla gara con l'Udinese per una lesione tra il primo e il secondo grado del ...

Sampdoria-Fiorentina alle 19 - i tifosi : 'Una presa in giro - niente stadio' : Genova. 'Per noi non cambia nulla, allo stadio in occasione di Sampdoria - Fiorentina, alle ore 19:00 noi non ci saremo, ed invitiamo ancora una volta tutti i Sampdoriani ad evitare di mettersi in ...

Sampdoria-Fiorentina si gioca alle 19.00/ Ultime notizie - c'è l'ok dell'Uefa per il recupero della 1^ giornata : La gara Sampdoria-Fiorentina si giocherà alle ore 19.00 del 19 settembre 2018. La decisione è ufficiale dopo che è arrivato l'ok anche da parte dell'Uefa dopo la protesta dei tifosi.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:41:00 GMT)

