Sampdoria-Fiorentina | 0 - 1

Sampdoria - Fiorentina - la cronaca del match : - Sampdoria - Fiorentina : la cronaca del match

Mancini e Zenga al Ferraris per Sampdoria-Fiorentina : Sampdoria-Fiorentina è una partita che interessa tantissimi allenatori e addetti ai lavori. Il pubblico al Ferraris non è numerosissimo, ma sono molti i personaggi legati al mondo del calcio in tribuna a Marassi. Su tutti spicca la presenza dell'ex blucerchiato e C.T. della Nazionale Roberto Mancini , pronto a seguire il match. Parecchi i nomi sul taccuino dell'allenatore,...