Salute & Tecnologia | sviluppato cerotto hi-tech che fa “parlare” la pelle

Salute & Tecnologia : un microscopio multitasking per cercare nuove spie dei tumori : È ormai evidente che le origini del cancro possono essere sia genetiche che epigenetiche, ovvero che il cancro è causato non solo da mutazioni della sequenza del DNA ma anche da mutazioni della sua struttura, costituita da strati di cromatina. Studi epigenetici, che analizzano i meccanismi responsabili di cambiamenti ereditabili nel genoma, hanno infatti dimostrato come il microambiente possa influenzare il comportamento cellulare provocando ...

Salute & Tecnologia : un mese di detox dai social - la proposta in UK : Un mese di detox, anche parziale, dallo “scroll“, da quell’abitudine quasi compulsiva di scorrere col dito sullo smartphone in cerca delle notifiche da amici e follower sui social: lo propone la campagna “Scroll Free September” nel Regno Unito, alla quale anche la Royal Society of Public Heath incoraggia a partecipare. La campagna invita a rinunciare a tutti i social network per un mese e l’obiettivo è ridurre ...

Gratta&Vinci come fumo : ora la scritta "Nuoce a Salute" : I Gratta&Vinci pericolosi quanto le sigarette. Almeno a leggere la scritta "Nuoce alla salute" che già campeggia sui pacchetti dei prodotti da tabacco e che ora diventa obbligatoria pure sui tagliandiUn emendamento al decreto Dignità della deputata Pd, Elena Carnevali, approvato alla Camera e che ha ricevuto consensi anche dalle opposizioni, stabilisce infatti che sui Gratta&Vinci d'ora in poi saranno apposti avvisi sui rischi di ...

Alimentazione & Salute : 10 consigli per una perfetta colazione in estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

Salute & clima : con l’aumento delle temperature più depressione e suicidi : Non è solo l’inverno, con le sue basse temperature e le nubi, a incidere sulla depressione: anche le ondate di caldo provocano stress, non solo fisico. Una ricerca condotta in Stati Uniti e Messico, pubblicata online su “Nature climate Change” ha rilevato che temperature mensili superiori alla media sembrano essere associate a una riduzione del benessere mentale e a lievi aumenti nel tasso di suicidi. Il team di Marshall Burke ...

Estate - viaggi & Salute : i consigli degli esperti per i kit d’emergenza : L’Estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione. Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia. Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, ...

Salute & Tecnologia : l’abuso di social e chat aumenta il rischio di deficit di attenzione (ADHD) : Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association, i giovani che abusano di smartphone e altri device incorrono in un rischio doppio (rispetto a coetanei che li utilizzano poco) di sviluppare disturbi comportamentali, in particolare il disturbo da iperattività e deficit di attenzione (ADHD). La ricerca ha studiato l’uso di social media, chat, video in streaming, rispetto a TV e videogame, relativamente a un ...

Estate & Salute : il decalogo dei pediatri - ecco gli alimenti da mettere in tavola e quelli da evitare : L’Estate è finalmente arrivata! Anzi, per molti ha già preso il via da alcuni giorni. Soprattutto per i bambini, che si sono messi alle spalle l’anno scolastico e si sono riversati nelle località di mare e di montagna di tutta Italia per godersi le vacanze. Per i piccoli il menu dei mesi di luglio e agosto non prevede solo bagni e passeggiate nei boschi ma anche strappi alla regola sul fronte alimentare. E così non sono pochi i bimbi che ...