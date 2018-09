Salta l' incarico del capo di Gabinetto del ministero della Salute

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ildidel ministroha lasciato il suo: "Dopo mesi di proficua collaborazione, il Prof. Alfonso Celotto sta per assumere nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio molto per essere stato il miodiin questi impegnativi mesi di insediamento del nuovo Governo e sono certa che non mancheranno ulteriori occasioni di lavorare assieme", lo ha salutato così il ministro con con un post su Instagram. Al momento sembrerebbe non essere stato ancora deciso chi lo sostituirà.La sua uscita di scena - arrivata all'improvviso - sarebbe stata determinata da incomprensioni. Tra i motivi ci sarebbero attriti sulla manovra e sull'organizzazione interna del. Celotto era considerato uno dei funzionari legati alla "casta".