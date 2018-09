Sabato 29 settembre inizia la quinta edizione di Tù Sì Que Vales!

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” : precipitazioni estreme fino a Sabato 22 settembre [MAPPE e DETTAGLI] : 1/31 ...

Ascolti TV | Sabato 15 settembre 2018. Baglioni all’Arena sigla il 23%. Verissimo parte dal 19.4%-14.6% - Italia Sì 10.3%-13.2% : Claudio Baglioni Su Rai1 Claudio Baglioni – Al Centro ha conquistato 3.599.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.886.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’incontro dei Campionati Mondiali 2018 di Pallavolo Maschile Italia-Argentina ha interessato 2.058.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.015.000 spettatori ...

Analisi Auditel : La serata di Sabato 15 settembre 2018 fra Baglioni - la pallavolo e la Cortellesi : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share, linea che supera a fine edizione e con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 15% di share, chiudendo al 17%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 22% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 16% di ...

Fira di Sett Dulur 2018. Gli appuntamenti di Sabato 15 settembre : ... caratteristica rassegna di cantastorie che invaderà vicolo Farini con spettacoli replicati ogni 30 minuti, mentre dalle ore 21 proseguiranno i concerti delle band russiane nel giardino della Rocca. ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 15 Settembre 2018 : Film Stasera in TV: Cattivissimo Me, Criminal, Silence, Un boss in salotto, Sin City, Wanted - scegli il tuo destino, Profondo Rosso, Rapimento e riscatto

Una Vita - le trame della prossima settimana : da lunedì 17 a Sabato 22 settembre 2018 : Ursula incontra un ricco e misterioso uomo Jaime Alday, con cui ha stretto un patto: farlo incontrare con la figlia perduta molti anni prima.

Il film da vedere Sabato 15 settembre : Silence - di Martin Scorsese [PRIMA TV ASSOLUTA] : In prima tv assoluta, arriva su Rai 3 uno degli ultimi, intensi, lavori del grande Martin Scorsese: il film da vedere stasera, 15 settembre, è Silence, profonda e riflessiva visione sul rapporto uomo – Dio, in un periodo storico caratterizzato da violente persecuzioni religiose. film da vedere, 15 settembre: Silence, con Liam Neeson, in prima tv assoluta Rai Il film consigliato per la serata, Silence (2016) sarà trasmesso da Rai 3 in prima ...

Beautiful - le trame della prossima settimana : da lunedì 17 a Sabato 22 settembre 2018 : Steffy scopre di aspettare un bambino ed è molto turbata, teme infatti si possa trattare del figlio di Bill.

Oroscopo del giorno oggi Sabato 15 Settembre 2018 : Oroscopo del giorno oggi Sabato 15 Settembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno Ariete Sei troppo dipendente dal tuo partner, hai un bisogno quotidiano del suo amore, e questo ti potrebbe portare ad essere troppo dipendente da lui ...

Programmi TV di stasera - Sabato 15 settembre 2018 : Un boss in salotto .Rai1, ore 21.05: Claudio Baglioni – Al centro In diretta dall’Arena di Verona, Claudio Baglioni sarà assoluto protagonista della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospiterà, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco al centro. Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da 8 pedane nella parte centrale, che creeranno movimenti verticali di diverse misure e forme, su cui ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di Sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara : La notte dei sogni azzurri sta per avere inizio. Oggi, sabato 15 settembre, l’Italia si giocherà un’importante chance da medaglia nel reining, che annovera ben 4 azzurri tra i 20 finalisti ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate, Marko Midili su Arc Sparkle Magnetic, Mirijam Stillo su Ruff Spook e Manuel Cortesi su PC Sliderina For Me sono riusciti ad ottenere la qualificazione per la ...