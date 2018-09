Ryanair | sindacato belga rifiuta la proposta della compagnia

Ryanair respinge le false dichiarazioni di "caos" del sindacato : Ryanair respinge le false affermazioni da parte del sindacato belga CNE, che riporta che l'azione di sciopero annunciata per il 28 settembre dalla sua minoranza di membri appartenenti all'equipaggio ...

Ryanair riconosce sindacato Forsa per personale di bordo di base in Irlanda : Ryanair è pronta a collaborare con Forsa per concludere un primo Contratto Collettivo di Lavoro per il personale di cabina alle dipendenze dirette dalla compagnia aerea in Irlanda . Il vettore aereo ...

Ryanair sblocca l'impasse e trova l'accordo con sindacato piloti irlandese : Teleborsa, - Ryanair ha raggiunto l'accordo con i piloti irlandesi affiliati al sindacato FORSA . La notizia rimbalza da Dublino, dove le trattative avevano tenuto banco per settimane durante l'estate,...

Ryanair sblocca l'impasse e trova l'accordo con sindacato piloti irlandese : Ryanair ha raggiunto l'accordo con i piloti irlandesi affiliati al sindacato FORSA . La notizia rimbalza da Dublino, dove le trattative avevano tenuto banco per settimane durante l'estate, vivendo una ...

Sciopero Ryanair - sindacato in Belgio denuncia : equipaggi rimpiazzati - : La compagnia aerea low cost avrebbe intenzione di chiamare personale polacco e tedesco per sostituire i colleghi durante lo stop del 25 e 26 luglio. La sigla chiede alle autorità belghe del lavoro di ...

Ryanair sostituisce chi sciopera Denuncia choc del sindacato : Ryanair, i cui dipendenti sciopereranno il 25 e il 26 luglio, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero. L'azienda prevede che... Segui su affaritaliani.it

Ryanair - sindacato belga denuncia : "Rimpiazzerà gli equipaggi" : Il personale di Ryanair in Spagna, Portogallo e Belgio aveva annunciato uno sciopero per il 25 e 26 luglio, che dovrebbe interessare 100mila passeggeri, con la cancellazione di 600 voli.Ma ora la compagnia aerea risponde allo sciopero, annunciando l'intenzione di sostituire i dipendenti che vi aderiranno con equipaggi polacchi e tedeschi. A renderlo noto è stato il sindacato Cne, sottolineando la preoccupazione"per la legalità di queste ...

Ryanair - la denuncia del sindacato belga : “Vogliono rimpiazzare il personale in sciopero con polacchi e tedeschi” : Ryanair ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare i dipendenti che sciopereranno tra Belgio, Portogallo e Spagna, mercoledì e giovedì prossimi. A denunciarlo è il sindacato belga CNE che chiede alle autorità di Bruxelles di verificare la legalità dell’operazione messa in atto dal vettore low cost per contrastare la protesta indetta dal personale personale navigante di cabina e dal personale a terra . La ...

Ryanair - il sindacato : 'Equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero' : Ryanair, i cui dipendenti sciopereranno mercoledì e giovedì prossimi, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero, a causa del quale solo a ...

Ryanair riconosce sindacato Fit Cisl per il personale di bordo : Roma, 20 lug., askanews, - Ryanair ha annunciato di aver siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano Fit Cisl, che, insieme a Anpac e Anpav, rappresenterà una delegazione di ...

Ryanair riconosce sindacato Fit Cisl per il personale di bordo : Roma, 20 lug., askanews, - Ryanair ha annunciato di aver siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano Fit Cisl, che, insieme a Anpac e Anpav, rappresenterà una delegazione di ...

Ryanair riconosce la Fit-Cisl come sindacato del personale di bordo : Ryanair ha siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano FIT CISL , che, insieme a Anpac e Anpav , rappresenterà una delegazione di negoziazione per il personale di cabina ...

Ryanair riconosce FIT CISL come sindacato del personale di bordo : Teleborsa, - Ryanair ha siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano FIT CISL , che, insieme a Anpac e Anpav , rappresenterà una delegazione di negoziazione per il personale di ...

Ryanair riconosce FIT CISL come sindacato del personale di bordo : Ryanair ha siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano FIT CISL , che, insieme a Anpac e Anpav , rappresenterà una delegazione di negoziazione per il personale di cabina ...