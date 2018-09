Russiagate | FBI sfida Trump su declassificazione documenti

Fbi - Russiagate non è caccia a streghe : 4.09 Il direttore dell'Fbi, Christpher Wray, si dice in disaccordo con il presidente americano Donald Trump sul Russiagate. Secondo Wray - riportano i media Usa le indagini non sono una caccia alla streghe come la definisce Trump: "Si tratta di un'indagine professionale condotta da un uomo", il procuratore speciale Robert Mueller, che "so essere un uomo onesto".