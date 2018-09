Gp Aragon : Rossi - lotterò per il podio : ANSA, - ROMA, 19 SET - "Un altro intenso gran premio ci sta aspettando. Il circuito di Aragon non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e come sempre cercheremo di fare del nostro ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Lotterò per il podio - speciale correre in casa” : Valentino Rossi si sta preparando in vista dell’attesissimo GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà sull’amato circuito di Misano Adriatico, praticamente a casa sua. Il Dottore non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha dopo la non disputa della gara di Silverstone e spera di potere ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico, la speranza del centauro di Tavullia è naturalmente ...