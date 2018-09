Roma | rifiuti in fiamme al campo rom della Barbuta | allarme roghi tossici sull' Appia

Emergenza rifiuti - telecamere contro i Romani incivili : «Quando gli spazzini fanno sciopero, gli sporcaccioni s'indignano», osservava in tempi e luoghi non sospetti il poeta francese Jacques Prévert. E coglieva nel segno se è vero - e assai spesso lo è - ...

Roma. Raccolta gratuita rifiuti ingombranti e di sfalci e potature : Raccolta di rifiuti gratuita sia per i materiali di scarto da sfalci e potature, sia per i rifiuti ingombranti a Roma. Ama

Roma - Ama - revocato sciopero rifiuti : intesa Comune-Sindacati : Lo sciopero dei lavoratori di Ama è stato revocato, niente più fermo della raccolta rifiuti per venerdì 14 settembre. 'Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città - spiega ...

Rifiuti : Entro 31 dicembre nuovo contratto Roma-Ama : Roma – Entro il 31 dicembre il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama verra’ approvato e sara’ pronto per entrare in vigore: principali novita’ saranno la piu’ puntuale definizione di alcune zone d’ombra sulle attivita’ e le zone di intervento, che in passato hanno portato a conflitti e contenziosi, e l’inserimento di alcune tipologie di aree verdi, come quelle di pregio, di interesse ...

Se i cittadini perdono il diritto a respirare : vivere a Roma - periferia nord - in mezzo ai rifiuti : Le politiche ambientali, corretta gestione del ciclo dei rifiuti compresa, richiedono fiducia e collaborazione tra bravi amministratori e cittadini responsabili. Purtroppo a Roma, la città in cui vivo, la situazione è ben diversa e i rifiuti sono completamente fuori controllo.Uno dei tanti esempi di questa deriva è l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di via Salaria, che sprigiona un fetore incessante a poche ...

Castel Romano - incendio doloso al campo rom : bruciate tonnellate di rifiuti tossici - Foto di Luciano Sciurba - : Ancora un vasto incendio di rifiuti tossici al campo rom di Castel Romano che ha costretto nuovamente i vigili del fuoco di Pomezia a intervenire. L'incendio, accompagnato da alte colonne di fumo, è ...

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti Romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

Rifiuti - governo in campo per l'emergenza a Roma : dall'Ambiente 'cabina di regia' anti-crisi : Dai bidoni della spazzatura continuano a tracimare sacchetti perfino in queste settimane, perfino in estate, quando in genere le strade di Roma si svuotano e i pochi impianti che lavorano il pattume ...

Corbucci-Laguzzi (PD) : Rifiuti Roma - invece del materasso la Raggi si occupi di Ama : Roma – “Dopo lo straordinario risultato della rimozione del materasso abbandonato in via Filarete a Tor Pignattara, la sindaca di Roma Virginia Raggi si adoperi anche per far ritirare i Rifiuti a Roma. Nei quartieri periferici del III municipio, quali Castel Giubileo e Settebagni, dove dovrebbe esserci la raccolta differenziata porta a porta, l’Ama non passa piu’ da giorni”. Lo dichiarano in una nota congiunta ...

Roma - svuota cantine e butta rifiuti in strada : 3.700 euro di multa : Roma, svuota cantine e butta rifiuti in strada: 3.700 euro di multa L'uomo, un 39enne, è stato sorpreso dalla polizia mentre abbandonava in via Torrenova a Guidonia un carico di rifiuti. La sindaca Raggi: "Un altro incivile è stato colto sul fatto mentre sporcava le strade della nostra città" Parole ...

Rifiuti - Roma - Montanari : treno fermo per burocrazia : Rifiuti, Roma, Montanari: treno fermo per burocrazia il 16 agosto inizierà lo svuotamento. “Germania ha comunicato impossibilità di riceverlo quando era già carico” “Abbiamo seguito e stiamo seguendo con attenzione la questione del treno che doveva trasportare in Germania circa 700 tonnellate di Rifiuti. Ci siamo assicurati che tutte le procedure venissero svolte nel rispetto delle norme e dei regolamenti europei che ...

Roma - cumuli di rifiuti al Circo Massimo due giorni dopo l’incontro con Papa Francesco. Operatori Ama al lavoro : Involucri di cartone abbandonati dappertutto, contenitori di plastica con resti di cibo, cornacchie appollaiate su cataste di rifiuti mentre un paio di Operatori ecologici, supportati da un mezzo per la raccolta tentavano di dare dignità ad uno dei simboli della bellezza di Roma, il Circo Massimo. La storica arena nel cuore della Capitale si presentava così questa mattina, a 48 ore dall’incontro di sabato di Papa Francesco con i giovani in ...

Roma - la beffa del treno-discarica : i rifiuti restano al Salario : Ne parliamo dopo Ferragosto. La frase tormentone di questi giorni vale anche per le 700 tonnellate di spazzatura che da due mesi sono stipate in un treno, sotto il sole, nella stazione Roma ...

Roma - 700 tonnellate di rifiuti stipati in un convoglio fermo : Nella periferia Nord-Est della Capitale, nei pressi della stazione ferroviaria di Nuovo Salario, c"è un convoglio fermo da due mesi. Non riesce a partire perché non ha più una destinazione. È stato ribattezzato il "treno dell"immondizia" e al suo interno sono stipate ben 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati che avrebbero dovuto lasciare la città alla volta del Centro Europa lo scorso 11 giugno.Perché la partenza è stata cancellata? A causa ...