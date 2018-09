Roma | Di Francesco | Real ha meritato | ma noi abbiamo avuto poca qualità

Real Madrid-Roma - Di Francesco si fa autogol : “la gioventù non permette a tutti di fare le scelte giuste” : L’allenatore giallorosso bacchetta i propri giocatori per gli errori di gioventù, ma è proprio Di Francesco ad aver osato troppo al cospetto del Real Madrid Prima fa le proprie scelte, poi se le rimangia. Eusebio Di Francesco non esce benissimo dal match di Madrid, e non solo per il risultato maturato al Bernabeu. Fabio Rossi/LaPresse Il 3-0 per il Real non rappresenta l’unica nota stonata, dal momento che anche il modo di ...

Troppo Real per una modesta Roma - Di Francesco primo imputato per una serata da incubo : Roma rimandata al Bernabeu, il Real Madrid domina in lungo e in largo stendendo i giallorossi 3-0 grazie ai gol di Isco, Bale e Mariano Diaz Troppo Real Madrid per una modesta Roma, Troppo divario tecnico tra due formazioni che navigano su due lunghezze d’onda differenti. I blancos fanno quello che vogliono al Bernabeu, annichilendo la formazione di Eusebio Di Francesco, da cui ci si sarebbe aspettato molto di più dopo la semifinale ...

Real-Roma - Di Francesco pensa al 19enne Zaniolo tra i titolari : Roma, 19 set., askanews, - Una 'prima' affascinante almeno quanto difficile per la Roma di Eusebio Di Francesco che inizierà la fase a giorni della Champions League 2018/2019 al Santiago Bernabeu di ...

Real Madrid-Roma - la probabile formazione dei giallorossi : quante novità per Di Francesco : Esordio complicato per la Roma nella fase a gironi di Champions League, i giallorossi affronteranno il Real Madrid al Bernabeu con molte novità di formazione Sarà il Santiago Bernabeu il teatro dell’esordio della Roma nella nuova edizione di Champions League, i giallorossi infatti affronteranno i campioni in carica del Real Madrid, squadra molto diversa da quella che ha alzato il trofeo nella notte di Kiev. Luciano Rossi/Lapresse La ...

Roma - Di Francesco fa lo straordinario : 'L'ordinario non ci interessa' : dal nostro inviato MADRID Il Bernabeu, anche senza Ronaldo, si accende con le sue stelle. Anche quelle della Roma. Di oggi e di ieri. Bruno Conti che qui ha alzato la coppa più bella, nell'82, davanti ...

Roma - Di Francesco : “orgoglioso di mio figlio” : “Sono indignato per quello che ho sentito, per le presunte parole che Federico avrebbe detto a Douglas Costa. Lui alla fine è stato l’unico a prendersi uno sputo, umiliazione unica”. Così Eusebio Di Francesco sull’episodio dello sputo. “Chiunque avrebbe reagito in maniera differente, lui invece è stato un grande uomo e io sono orgoglioso come padre – aggiunge – L’unico a non aver avuto le ...

Roma - Di Francesco : "Bisogna ritrovare l'entusiasmo. Lo sputo di Douglas Costa? Sono orgoglioso di mio figlio" : Come da filosofia calcistica, Eusebio Di Francesco va all'attacco anche al Bernabeu, vigilia della grande sfida con il Real Madrid, riferendosi alle critiche recenti su una Roma confusa e deludente: '...

Di Francesco - voglio una Roma gagliarda : ANSA, - Roma, 18 SET - "Mi auguro da domani di vedere una squadra che abbia rabbia, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista". Così Eusebio ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Voglio una squadra arrabbiata' : MADRID - 'Non abbiamo ancora iniziato la Champions e si parla di entusiasmo decaduto. Mi sembra di stare a Roma !' . Parte con un pizzico di ironia la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco , ...

Real Madrid-Roma - la conferenza di Di Francesco e De Rossi LIVE : LIVE 19:32 18 set DOMANDA A DI Francesco - Se il Real è più debole senza CR7 Siete tutti molto frettolosi nel volere i giudizi. A me questo Real piace tantissimo, così come Asensio, che è il futuro ...

Real Madrid-Roma - la conferenza di Di Francesco LIVE : LIVE 18:50 18 set Discorso totalmente diverso, invece, per il Real Madrid: nonostante la partenza di CR7, la squadra di Lopetegui è seconda in Liga, dove ha raccolto 10 dei 12 punti disponibili, tre ...

Roma - Di Francesco 'Real sempre affamato : ANSA, - Roma, 18 SET - "Tutti in Champions si aspettano una Roma con voglia, con una mentalità offensiva e proseguiamo su questa strada. Vedremo con che risultati. Abbiamo un anno di lavoro alle ...

