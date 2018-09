Roma Avviso per gestione centri diurni dedicati all’Alzheimer e alle demenze correlate

Roma . Avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza : E’ stato pubblicato l’ Avviso per l’affidamento della gestione di due nuovi Centri antiviolenza , che sorgeranno nel Municipio I e nel

Roma . Polo senza dimora a Termini : pubblicato avviso : pubblicato il nuovo avviso finalizzato alla gestione dei servizi erogati dal Polo Sociale di prossimità per persone senza dimora nell’area

BAMBINA Roma NA MORTA NELLE FILIPPINE DOPO PUNTURA MEDUSA/ Ultime notizie : la madre - “nessun avviso ai turisti” : FILIPPINE , BAMBINA ROMANA muore DOPO contatto con MEDUSA durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:47:00 GMT)

Contemporaneamente Roma autunno 2018 - l’avviso pubblico : Nuova edizione in vista per Contemporaneamente Roma , il festival autunnale della cultura contemporanea che l’anno scorso ha registrato un forte

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso per piogge - temporali e vento : “Nelle prime ore di martedì 17 luglio piogge e temporali persistono sul settore centro-orientale della Regione, seppure in attenuazione; temporanee raffiche di vento saranno associate a questi fenomeni temporaleschi e potranno riguardare anche le zone del litorale costiero e interessare le infrastrutture turistiche particolarmente esposte in questa stagione. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata“: la protezione civile ...