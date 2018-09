Roma | auto travolge passanti a San Pietro | 5 feriti | tre sono bambini

Real Madrid-Roma - Di Francesco si fa autogol : “la gioventù non permette a tutti di fare le scelte giuste” : L’allenatore giallorosso bacchetta i propri giocatori per gli errori di gioventù, ma è proprio Di Francesco ad aver osato troppo al cospetto del Real Madrid Prima fa le proprie scelte, poi se le rimangia. Eusebio Di Francesco non esce benissimo dal match di Madrid, e non solo per il risultato maturato al Bernabeu. Fabio Rossi/LaPresse Il 3-0 per il Real non rappresenta l’unica nota stonata, dal momento che anche il modo di ...

Roma - auto urta turisti : cinque feriti vicino a San Pietro : Conducente perde il controllo dell'auto e travolge i pedoni, tra cui tre bambini, componenti di una famiglia polacca. Asfalto viscido per la pioggia. "Ma non è terrorismo"

Roma - fritti d'autore - birra artigianale e spettacoli di burlesque al Parco Egeria : Sul palco del festival, tre maestre della disciplina con esperienza internazionale - Jolie Tease, Cocò le Mokò e Imi Silly Noir - si esibiranno in sette spettacoli, dal cabaret alla balloon dance, in ...

