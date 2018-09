Roma | auto su pedoni vicino a San Pietro Quattro feriti | due sono bambini

Roma : auto su pedoni a S.Pietro - 4 feriti : 22.02 Un'auto ha investito un gruppo di pedoni su via della Conciliazione, angolo via della Traspontina, a pochi metri da San Pietro. Dalle primissime informazioni sembra ci siano quattro feriti, di cui due bambini.

Roma - gruppo di Zingari lancia pietre sulle auto in corsa per poterle derubare : Roma – Poteva causare una strage la banda composta da cinque Zingari, tra cui un minorenne, che scagliava sassi contro le auto in corsa per rapinare gli automobilisti. Grazie all’intervento della polizia stradale di Aprilia, sono state arrestate per tentato omicidio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Sassi contro le auto. È questa la strategia adottata da quattro rom per derubare i malcapitati automobilisti in transito lungo la via ...

Roma - rom tirano sassi contro le auto in transito per rapinare i guidatori : Pontina, ancora sassi contro le auto in corsa per rapina, denunciati 4 nomadi. Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Lanciavano sassi alle macchine per costringerle a fermarsi in un vicino distributore dove poi rapinavano gli automobilisti. I quattro responsabili, tutti residenti presso il campo nomadi di Castel Romano, si appostavano di notte nella boscaglia poco prima del ...

Roma - sbanda su Corso d'Italia e si incastra con l'auto sul guardrail : grave 37enne : Incidente martedì sera intorno alle 23 in Corso d'Italia all'altezza del civico 41. Agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono intervenuti per una Mercedes classe A che dopo avere ...

Roma - sassaiola sulla Pontina per rapinare gli automobilisti : denunciati quattro rom : Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Erano loro che lanciavano i sassi contro le auto lungo la via Pontina per costringerle a fermarsi in un vicino ...

Simeone (FI) : Autostrada Roma-Latina - Zingaretti intervenga subito : Roma – “La battaglia per la realizzazione della Autostrada Roma – Latina si può vincere solo restando compatti, sotto il profilo politico ed istituzionale, e con il pragmatismo. L’Autostrada, che doveva essere realizzata in progetto di finanza, con un partenariato pubblico­ privato, ha un costo complessivo di oltre 2 miliardi e 787 milioni di euro ed ha ottenuto già un contributo pubblico pari a 980 milioni di euro”. “La ...

Calabria - auto contRomano in autostrada : un morto : Nella mattinata di questo lunedì 17 settembre in Calabria si è verificato un gravissimo incidente stradale [VIDEO]. Il sinistro è stato causato da un'autovettura che avrebbe imboccato l'autostrada A2 del Mediterraneo contromano all'altezza dello svincolo di Frascineto, nel cosentino. I veicoli rimasti coinvolti nel sinistro sarebbero stati due e il bilancio è al momento di un morto, si tratta di un giovane di 31 anni, e di una donna ferita ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Napoli - incidente mortale a Fuorigrotta : scooter contRomano travolto da automobile : Nelle immagini della videosorveglianza si vede l'automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter, che stava procedendo contromano. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al ...

Auto contRomano in autostrada - un morto : ANSA, - COSENZA, 17 SET - Un uomo è morto ed una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale dopo che un'Auto ha imboccato contromano l'Autostrada A2 del Mediterraneo uscendo da un'area di ...

Roma - bimbo in bici investito da auto : è grave : Brutto incidente nel tardo pomeriggio in via della Bufalotta , a Roma . Un bimbo di 12 anni in bicicletta è stato portato all'ospedale Gemelli in gravi condizioni dopo essere stato investito da un' ...

Roma - via le auto dal belvedere del Colosseo : solo per pedoni : Meno auto e più pedoni per diminuire lo smog e l'invasione delle auto. Il «pasticcio» della pedonalizzazione della terrazza sul Colosseo è giunto a un epilogo dopo le proteste dei mesi scorsi di ...

Ghera-Colosimo : Zingaretti spieghi sblocco inter autostrada Roma-Latina : Roma – “In una Regione dove tutto e’ fermo, governata da un presidente in giro per l’Italia a fare campagna elettorale per il suo Pd anziche’ occuparsi del territorio laziale, anche la bocciatura del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione della gara fatta dalla Giunta Zingaretti per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina pesa come un macigno”. “Sono decenni che i cittadini ...

Fassina : buona notizia annullamento gara autostrada Roma-Latina : Roma – “Ieri, il Consiglio di Stato ha bocciato la gara per la realizzazione dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina. È una bella notizia, frutto anche dell’instancabile iniziativa di tanti comitati, a cominciare dal comitato ‘No corridoio’. È una buona notizia per cancellare il progetto dell’infrastruttura, causa di devastante impatto ambientale lungo il tragitto previsto e fonte di ulteriore ...