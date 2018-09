Roma | Al via domenica “Half Marathon via Pacis” | in 2 500 alla partenza

Roma : parte seconda edizione Half Marathon Via Pacis - al via domenica : Roma – domenica, con partenza alle 9 da via della Conciliazione, si svolgera’ la seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l’organizzazione della Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. La gara, alla quale e’ abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri, ha fatto ...

Gossip : Sara di U&D e Vittorio Parigini paparazzati in Via del Corso a Roma (RUMORS) : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non si nascondono più: dopo aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con un presunto scambio di dediche sui social network [VIDEO], l'ex tronista di Uomini e donne e il calciatore sono usciti allo scoperto. A pubblicare la prima foto della napoletana insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, è stato il blog Vicolo delle News in esclusiva; la coppia è stata paparazzata mentre ...

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Ater Roma - soldi e viaggi in cambio di case e favori : sette arresti - 52 indagati. “Vedi un po’ te - o il regaluccio o la cena” : “Me faccio fa’ la delibera pe’ fa’ tutti i lavori, pieni lavori… stai sereno”. Un’organizzazione in piena regola, con tanto di prezzario, dipendenti pubblici corrotti e intermediari che agganciavano chi aveva bisogno di “favori” per sistemare le pratiche o ottenere un alloggio popolare. In 7 sono finiti questa mattina agli arresti domiciliari, a fronte di 52 indagati totali, nell’ambito dell’operazione “Anaconda”, coordinata ...

Sanità : al via a Roma la riunione Oms Europa - presenti 53 ministri della Salute : Si è aperta questa mattina a Roma la 68esima riunione del Comitato Oms Europa, alla presenza di 53 ministri della Sanità pubblica dell’area europea. presenti anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’apertura ufficiale dell’evento, per la prima volta in Italia, prevede gli interventi del primo ministro italiano, della Principessa Mary di Danimarca e del direttore generale ...

Migranti - viaggio nel ghetto 'ex-penicillina' : l'ultimo rifugio di Roma : Il ghetto sulla via Tiburtina 'dimostra il fallimento della politica degli sgomberi di occupazioni, senza aver preventivamente fornito a chi ha diritto sistemazioni alternative' prosegue Portoghese, ...

TV - Rai Storia : a “Italia : viaggio nella Bellezza” la Via Gallica : sulle orme dei Romani fra storia e archeologia : È stata chiamata via Gallica. Ma era più di una via. Era un reticolo di strade che collegava antichi villaggi abitati da genti del Po. Villaggi che dopo la conquista dei Romani mutarono profondamente dal punto di vista urbanistico, sociale e culturale. Lo racconta il nuovo appuntamento con “Italia: viaggio nella Bellezza”, in onda lunedì 17 settembre alle 21.10 su Rai storia. I percorsi della via Gallica mettevano in relazione Brescia, Bergamo, ...

DIRETTA/ Roma Chievo (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma Chievo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. All'Olimpico i giallorossi cercano riscatto contro la squadra veronese(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Roma. In corso lavori preferenziale via Emanuele Filiberto : Sono iniziati i lavori per la protezione della preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano a

Roma - via le auto dal belvedere del Colosseo : solo per pedoni : Meno auto e più pedoni per diminuire lo smog e l'invasione delle auto. Il «pasticcio» della pedonalizzazione della terrazza sul Colosseo è giunto a un epilogo dopo le proteste dei mesi scorsi di ...

Roma : programma trasporti fine settimana capitolino - bus deviati : Roma – Domani a Roma, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ su piazza Riccardo Balsamo Crivelli, via Sebastiano Satta, via Carlo Alberto Cortina e via Tommaso Smith. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 8 alle 10, e’ in programma l’evento sportivo “CorriRoma” con percorso su via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, ...

Al via le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tra Roma e Londra : primo ciak a settembre : Le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey partono ufficialmente il 24 settembre: a confermarlo è stato lo stesso attore Romano durante una diretta Instagram nella notte tra il 13 il 14 settembre, improvvisata per ringraziare il pubblico della grande partecipazione riservata alle proiezioni del film Netflix Sulla mia pelle nei cinema e nelle piazze italiane, che spesso lo vedono protagonista di incontri e dibattiti. Dopo ...

Roma autobus Atac guasto in Via Nazionale. GUARDA IL VIDEO : La via Crucis dell'Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, non sembra conoscere fine. Mercoledì a via Nazioanale si è "spento" l'ennesimo autobus. Il VIDEO...

