Rocco Schiavone Anticipazioni 19 settembre | il grande segreto di Marco

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni seconda serie : quando inizia? Il vicequestore fa i conti con il passato : Rocco Schiavone 2 tornerà su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Nella nuova stagione, il vicequestore interpretato da Marco Giallini dovrà farei conti con il... (Anticipazioni)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Rocco Schiavone - ultima puntata in replica : anticipazioni 19 settembre : Giungono al termine le vicende del Vicequestore Rocco Schiavone ma gli affezionati della serie possono dormire sonni tranquilli: Antonio Manzini, l’autore dei romanzi da cui è tratto l’adattamento televisivo, ha dichiarato che con molta probabilità anche i prossimi volumi arriveranno sul piccolo schermo. Nel frattempo mercoledì 19 settembre alle 21.20 su Rai2 va in onda la sesta e ultima puntata dal titolo Pulizie di ...

Ultimo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 il 19 settembre - la seconda stagione in onda a ottobre : Stasera, l'Ultimo episodio di Rocco Schiavone 2 chiuderà il ciclo di repliche in onda su Rai2. La scorsa settimana, gli spettatori hanno assistito a un grosso colpo di scena: Adele, l’amica di lunga data del protagonista, è stata assassinata da un misterioso killer. Il vicequestore ora ha i sensi di colpa perché l’obiettivo ovviamente era lui. Si intitola "Pulizie di primavera" il sesto e Ultimo episodio di Rocco Schiavone. L'omicidio di ...

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 19 settembre : pulizie di primavera e vecchi ricordi (finale di stagione) : Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone, protagonista della fiction, per l'ultima replica della prima stagione. Cosa succederà in "pulizie di primavera"?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Rocco Schiavone sesta puntata trama replica 19 settembre 2018 : Rocco Schiavone sesta puntata. Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini e Isabella Ragonese per la regia di Michele Soavi. Di seguito trama e anticipazioni della sesta e ultima puntata mercoledì 19 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone sesta puntata trama replica 19 settembre 2018 La sesta puntata Rocco Schiavone si intitola Pulizie di primavera e chiuderà la ...

Rocco Schiavone - quarta puntata in replica il 7 settembre : anticipazioni : Dal 22 agosto Rai2 ripropone le indagini di Rocco Schiavone, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Francesca Cavallin e la regia di Michele Soavi. Il Vicequestore Rocco Schiavone si trova ad indagare su un anomalo rapimento che mette a dura prova le sue capacità deduttive. Ecco che cosa accade nella quarta puntata della prima stagione intitolata Non è stagione in onda su Rai2 venerdì 7 settembre alle ...

Rocco Schiavone - terza puntata in replica il 5 settembre : anticipazioni : Dal 22 agosto Rai2 ripropone le indagini di Rocco Schiavone, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Francesca Cavallin e la regia di Michele Soavi. Il Vicequestore Rocco Schiavone, si trova ad indagare su due casi e avvia due indagini parallele. Ecco che cosa accade nella terza puntata della prima stagione intitolata Castore e Polluce in onda su Rai2 mercoledì 5 settembre alle 21.15 Rocco ...

Quinto episodio di Rocco Schiavone su Rai2 col caso Berquet di Non è stagione - trama 12 settembre : Il Quinto episodio di Rocco Schiavone andrà in onda stasera, mercoledì 12 settembre, su Rai2. Stavolta il vicequestore dovrà indagare sulla morte del mandante del rapimento di Chiara Berguet, un caso che stava cercando di risolvere. L'episodio è tratto dall'omonimo romanzo edito da Sellerio nel 2015. Si intitola "Era di maggio" il Quinto episodio di Rocco Schiavone. Il caso Berguet, apparentemente chiuso nel precedente appuntamento, ha ancora ...

Rocco Schiavone quinta puntata trama replica 12 settembre 2018 : Rocco Schiavone quinta puntata. Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini e Isabella Ragonese per la regia di Michele Soavi. Di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata mercoledì 12 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone quinta puntata trama replica 12 settembre 2018 Il caso Berguet che abbiamo visto nella puntata della scorsa settimana sembra ...

