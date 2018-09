Rimpatri in Tunisia | intesa ancora lontana

Tunisia-Italia : il caso dei pescatori di Zarzis e la politica dei Rimpatri : Valentina Zagaria ricercatrice in antropologia alla London School of Economics ha vissuto tre anni nella città tunisina. Insieme al lei Euronews fa il punto sullo stato delle relazioni tra Tunisi e ...

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...

Tunisia a Salvini : gli accordi si rispettano. Sui Rimpatri - come sugli aiuti : Intendono rispettare gli accordi assunti bilateralmente. Ma si rifiutano "categoricamente" di avallare forzature unilaterali e, soprattutto, di fare della "questione migranti" solo un problema securitario. Né accettano di diventare una sorta di "Libia bis" quanto al rigetto dei più elementari diritti umani nei confronti di migranti e rifugiati. La Tunisia risponde '"no" alla proposta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di ...

Lunedì via ai Rimpatri in Tunisia con i voli charter. "Vogliamo che ne partano di più e con più gente a bordo" : Sono arrivati a Lampedusa con 7 barchini i 184 migranti provenienti dalla Tunisia. E comincerà probabilmente lunedì il loro rimpatrio. I migranti, secondo fonti del Viminale, verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito dell'accordo in vigore con la Tunisia che prevede procedure semplificate per il rimpatrio dei cittadini sbarcati sulle coste siciliane, con un massimo di 80 rimpatri a settimana. I ...