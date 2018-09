Ricostruzione carriera | as 2018 19 | chi deve presentarla e quando

scuolainforma

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ladiè un argomento di cui spesso si parla ad inizio anno scolastico. Come abbiamo ricordato qualche giorno fa, i docenti godono di una progressione stipendiale determinata grazie agli scatti di anzianità. Ladiè la valutazione del servizio pre-ruolo (a tempo determinato) e in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. A richiederlo sono i docenti che hanno già superato l’anno prova e hanno quindi ottenuto la conferma in ruolo.presentare la domanda diLa presentazione della domanda diha dei limiti temporali: dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, come da regola imposta dalla legge 107/2015. Esiste però un termine di prescrizione da rispettare. Ai fini giuridici, il diritto alladellaè prescritto dopo dieci ...