Repubblica Ceca - Silhavy è il nuovo ct : Jaroslav Silhavy è il nuovo ct della Repubblica Ceca. Il tecnico 56enne prende il posto di Karel Jarolim, esonerato dopo la doppia sconfitta subita dalla nazionale contro Ucraina e Russia all’esordio nella Nations League. (AdnKronos)L'articolo Repubblica Ceca, Silhavy è il nuovo ct sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ue : commissario Cultura Navracsics domani a Kromeriz per promozione anno europeo cultura in Repubblica Ceca : Bruxelles, 18 set 15:37 - , Agenzia Nova, - Il commissario dell'Unione europea per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, sarà domani a Kromeriz, in Repubblica... , Beb,

Softball - Super 6 2018 : Italia sconfitta all’esordio dalla Repubblica Ceca : Inizia con una sconfitta il Super 6 dell’Italia nel Softball: le azzurre sono state battute per 2-3 dalla Repubblica Ceca, che ha avuto in Veronika Peckova una lanciatrice dall’alto rendimento nell’arco della partita. L’Italia non parte bene, venendo subito sorpresa nel primo inning: a basi piene, Weissova colpisce una palla bassa e manda a casa Klimpova per lo 0-1. Le azzurre vanno in grave difficoltà anche nel secondo, ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Europe Cup - l'Italbasket 3 3 vola ai quarti : ostacolo Repubblica Ceca per la semifinale : ... 22-15, e al quoziente canestri a proprio favore , Italia 34 punti, Belgio 32, Ungheria 29, " e nonostante la sconfitta rimediata con l'Ungheria , 12-13, " l'Italbasket campione del mondo in carica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze NBA : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...

Esonerato ct Repubblica Ceca - Jarolim : ANSA, - PRAGA, 11 SET - Il ct della Rep.Ceca, Karel Jarolim, è stato Esonerato dalla federazione dopo la brutta sconfitta per 5-1 in Russia in amichevole. Jarolim era alla guida della nazionale dal ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : rimonta difficile per le azzurre dello skeet. Repubblica Ceca da urlo : Speravamo di commentare una situazione diversa alla fine della prima giornata dello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: Diana Bacosi è nona con 69/75, mentre sono un piattello indietro Chiara Cainero e Katiuscia Spada, nel gruppo delle atlete al 16° posto. Domani le ultime due serie e la finale. La campionessa olimpica in carica è ad un solo piattello dal gruppo delle cinque atlete al quarto posto a ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : Francia oro nella staffetta maschile - davanti a Repubblica Ceca e Bulgaria : É la Francia a vincere la medaglia d’oro nella staffetta maschile dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 in corso di svolgimento a Città del Messico. La coppia transalpina, composta da Alexander Henrard e Valentin Belaud mantengono le promesse e si aggiudicano una prova solida conclusa con 1518 punti. Medaglia d’argento per la Repubblica Ceca con Martin Vlach e Jan Kuf con 1513 punti, mentre al terzo posto ha concluso la Bulgaria ...

SCHELETRI VENDUTI ONLINE SU EBAY E FACEBOOK : 3 DENUNCIATI/ Ultime notizie Milano : resti dalla Repubblica Ceca : Milano, SCHELETRI VENDUTI ONLINE: 3 DENUNCIATI, sono “professionisti insospettabili”. Le Ultime notizie: indagine partita dopo il ritrovamento di un teschio in un pacco(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...