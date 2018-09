Recentissimo aggiornamento XXS3ERI1 su Samsung Galaxy S7 brand 3 Italia patch di

optimaitalia

: Recentissimo aggiornamento XXS3ERI1 su #SamsungGalaxyS7 brand 3 Italia (patch di settembre) - OptiMagazine : Recentissimo aggiornamento XXS3ERI1 su #SamsungGalaxyS7 brand 3 Italia (patch di settembre) -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Con grande piacere vi informiamo che iS7(per il momento non ancora i modelli edge) sono stati raggiunti dall'comprensivo delladi sicurezza di settembre, contraddistinto altresì dalla date build del 4 di questo stesso mese e dalla CHANGELIST 13895453. Si tratta pressoché della stessa serie di cui vi abbiamo parlato ieri nell'ambito degli esemplari no, caratterizzato dalla correzione di 9 vulnerabilità critiche generalizzate per l'OS Android o di ben 18 relative specificatamente al software proprietario delasiatico.Chi lo ha testato non ha riscontrato particolari cambiamenti, né in termini di eventuali peggioramenti, né tanto meno di benefici. Per parlare con cognizione di causa è ancora molto presto: cercheremo di analizzare più a fondo la questione, prendendoci qualche giorno di tempo prima di poterci ...