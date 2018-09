Rebibbia | il ministro Bonafede sospende i vertici della sezione femminile dopo che una

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sono stati sospesi idel carcere di, dove martedì una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l’altro gettandoli dalle scale. La decisione è stata presa dalGiustizia, Alfonso. Il provvedimento riguarda la direttrice, la sua vice e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria. Secondo quanto spiegato dal Dap, la donna, trentenne in carcere per reati legati alla droga, avrebbe dovuto avere un colloquio con alcuni parenti in mattinata. Poi la decisione di tentare di uccidere i suoi due figli. Nelle ore immediatamente successive all’accaduto,aveva visitato il carcere e annunciato di aver avviato accertamenti. In mattinata, la sospensione. “Da settimane denunciamo i gravissimi episodi che stanno avvenendo nelle carceri italiane – aveva detto il segretario generale del ...