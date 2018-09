Rai | la vigilanza ripropone Foa

Vigilanza vota risoluzione che apre a Foa presidente Rai : Roma, 19 set., askanews, - La commissione parlamentare di Vigilanza ha votato la risoluzione di maggioranza che apre la strada alla ricandidatura di Marcello Foa alla presidenza della Rai.A questo ...

Rai - Vigilanza : ok risoluzione presidente : 18.01 La commissione parlamentare di Vigilanza ha dato il via libera alla risoluzione che impegna il Consiglio di Amministrazione Rai ad esprimere un nome per la presidenza della tv pubblica e apre di fatto alla proposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega,M5S e FdI, Forza Italia si è astenuta, contrari Pd, Leu e Casini.

Rai - tensione in Vigilanza. Ma il caso Foa è quasi risolto : La commissione di Vigilanza è convocata stamattina presto. Per dare il via libera a Marcello Foa come presidente della Rai, dopo che la nomina era stata bloccata per i voti mancanti di Forza Italia. ...

Rai - Commissione di Vigilanza : caos per far rivotare Foa/ Ultime notizie - accordo Lega-FI : Pd - “4 ricorsi” : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:29:00 GMT)

Rai - in Vigilanza blitz per far rivotare Foa. Fi chiede di sentirlo in audizione : Il grande minuetto per il ritorno in campo del nome di Foa è cominciato. Con la maggioranza gialloverde che punta a far passare il nome del giornalista sovranista entro pochi giorni e Forza Italia che,...

Maggioranza accelera su Foa - forse ok Vigilanza Rai già giovedì : Roma, 18 set., askanews, - Dopo il vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, la Maggioranza Lega-M5s accelera su Marcello Foa, con un timing che - nelle previsioni - è davvero serrato: ...

Rai - domani in Vigilanza battaglia a colpi di risoluzioni su Foa : battaglia a colpi di risoluzione domani in Vigilanza Rai. La riunione dell'organismo bicamerale di controllo è fissata per le 8 con l'esame della risoluzione presentata da Lega , Paolo Tiramani, e ...

Rai - la Lega in Vigilanza tenta il blitz per Foa : Si riapre la partita sulla presidenza della Rai con un blitz della Lega, per il momento bloccato. Questa mattina, nell'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza, il partito di Salvini ha ...

Rai - la Vigilanza pressa il CdA : «Indicare un nuovo Presidente». Delibera attesa per oggi : Alberto Barachini, Presidente Vigilanza Rai A Viale Mazzini urgono decisioni. La nomina del nuovo Presidente Rai, non a caso, è il primo punto che il CdA del servizio pubblico affronterà nella seduta fissata per oggi alle ore 16. La risoluzione dell’impasse che dura da giorni sulla candidatura di Marcello Foa è improrogabile, anche e soprattutto dopo la lettera con cui ieri la Vigilanza ha sollecitato il CdA sulla nomina di un nuovo ...

La Vigilanza avvisa il Cda Rai. Lettera di Barachini : prima il presidente e poi le nomine. Sul nome ancora stallo : La commissione Vigilanza della Rai salva 90º minuto e 'Un posto al sole' ma mette in guardia il Cda Rai e l'amministratore delegato dal procedere alle nomine dei direttori di rete, di canale e di testata. A sette giorni dalla mancata ratifica di Marcello Foa alla presidenza della radio televisione italiana, batte un colpo la commissione bicamerale presieduta da Alberto Barachini (Fi) indicando all'organo collegiale di viale Mazzini il ...

