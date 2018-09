Rai | la Vigilanza ripropone Foa presidente Forza Italia si astiene

Rai - via libera della Vigilanza per riproporre Foa presidente : ... si renderanno responsabili della 'manifestazione di una volontà pervicacemente e supinamente adesiva alla volontà politica'. È evidente, infatti, che per Lega e M5s Foa deve essere nominato a tutti ...

Il cda della Rai può riproporre Foa alla presidenza - sì dalla Commissione di vigilanza : Si sblocca l'impasse sulla presidenza della Rai: la Commissione di vigilanza ha dato il via libera a maggioranza alla risoluzione che apre la strada alla riproposizione, da parte del cda di viale Mazzini, di Marcello Foa come presidente. La risoluzione è stata approvata con i voti di M5s e Lega, si è astenuta Forza Italia, contrari Pd, Leu e Casini. E' - commenta a caldo il senatore dem, Salvatore Margiotta ...

Rai - via libera della Vigilanza : Foa riproposto presidente : Dopo lo scontro di stamattina, con il dibattito infuocato tra Pd, Forza Italia e maggioranza di governo, la Commissione di Vigilanza della Rai ha votato il via libera alla risoluzione che permetterà al Cda di riproporre Marcello Foa come presidente.La risoluzione è stata votata dalla maggioranza mentre Forza Italia si è astenuta. Nel testo la commissione di fatto sollecita il cda della Rai a nominare il presidente individuandolo tra tutti i ...

Rai - in Vigilanza ok a risoluzione : il cda può esprimere il nome del presidente. Forza italia si astiene : Via libera della Commissione di Vigilanza alla risoluzione che impegna il cda Rai a esprimere un nome per la presidenza della tv pubblica e apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega, M5S e Fdi. Forza italia si è astenuta. Contrari Pd, LeU e Pier Ferdinando Casini. L'articolo Rai, in Vigilanza ok a risoluzione: il cda può esprimere il nome del presidente. Forza italia si astiene proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forza Italia dà il via libera a Foa. Si astiene e passa la risoluzione in Vigilanza Rai : Bocciato ad agosto, Marcello Foa potrà essere promosso a settembre e ricandidarsi alla presidenza Rai. Grazie all'astensione di Forza Italia in Vigilanza Rai. Un antipasto del vertice del centrodestra che si riunirà domani a Palazzo Grazioli alla presenza di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.La commissione parlamentare ha approvato la risoluzione presentata dalla Lega che consentirà al cda di riproporre l'ex ...

