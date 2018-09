Pupazzi e mazzi

ilfoglio

: L'autore del famoso sketch 'Bert ed Ernie' ha dovuto precisare che i due personaggi non sono né omo né etero: per i… - ilfoglio_it : L'autore del famoso sketch 'Bert ed Ernie' ha dovuto precisare che i due personaggi non sono né omo né etero: per i… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Al loro matrimonio abbiamo rinunciato nel 2011, quando la produzione di "Sesame Street" rivelò che Bert ed Ernie non si sarebbero avvalsi della nuova legislazione in materia di nozze omosessuali. Ora la medesima rincara la dose tramite una dichiarazione ufficiale via Twitter, in cui si asserisce che