teatroecritica

: «Speriamo che possa dimostrarsi un modello vincente, da replicare non soltanto per noi nel futuro ma, magari, d’isp… - andreapox : «Speriamo che possa dimostrarsi un modello vincente, da replicare non soltanto per noi nel futuro ma, magari, d’isp… - traniviva : Si svolgeranno nei castelli di Trani, Gioia del Colle e Bari, nel pomeriggio, tra il 26 e il 28 settembre, ben tre… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Non un festival ma una vera e propria "vetrina", tre spettacoli al giorno offerti al pubblico romano e non solo. Accanto a questa programmazione, offriamo alle altre compagnie, quelle non selezionate,...