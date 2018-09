Prime indiscrezioni sui docenti di Amici di Maria De Filippi | confermato il serale

iPhone - attesa per la presentazione di mercoledì : spuntano le Prime indiscrezioni : mercoledì all'interno del quartier generale di Cupertino, in California, si terrà l'evento Apple in cui verranno presentati i nuovissimi iPhone. Come ogni anno, sono diversi gli spoiler che trapelano sui nuovi dispositivi della mela morsicata. All'interno dello Steve Jobs Theatre dovrebbe fare la sua comparsa anche un nuovo Apple Watch, l'orologio tecnologico della società. ...Continua a leggere

AMICI 2019/ Anticipazioni : novità sulla conduzione del daily e Prime indiscrezioni sugli allievi : AMICI si prepara a ripartire con una nuova edizione, un serale ancora da collocare e la messa in onda al sabato pomeriggio da novembre, e su Real Time?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Clamoroso Serie B e Serie C - le Prime indiscrezioni sulle ripescate : ribaltoni nei campionati - ecco come potrebbero cambiare i tornei ed i gironi [NOMI e DETTAGLI] : Serie B, TRE SQUADRE ripescate? Clamoroso caos nei campionati di Serie B e Serie C, situazione delicatissima con il verdetto previsto nella giornata di domani. Al momento il torneo cadetto è composto da 19 squadre ma molto probabilmente ancora per poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni la Serie B dovrebbe tornare a 22 squadre, il nome delle squadre ripescate è sorprendente: ribaltate le previsioni di qualche giorno fa, dovrebbero ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani troverà un nuovo amore? Le Prime indiscrezioni (Trono Over) : Uomini e Donne, ecco le primissime Anticipazioni in attesa della registrazione: Gemma Galgani troverà un nuovo amore? Le prime indiscrezioni dal trono over.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Torna Alessandra Mastronardi ne I Medici 3 e ritrova Lino Guanciale? Prime indiscrezioni sulla terza stagione : Ci sarà anche Alessandra Mastronardi ne I Medici 3. L'attrice italiana tornerà infatti a ricoprire i panni di Lucrezia Donati nella terza stagione. Con la messa in onda del secondo capitolo alle porte, giungono già le Prime indiscrezioni sul prossimo. Tra queste, si vocifera la presenza di Lino Guanciale. Se così fosse, rivedremo la coppia della fiction L'Allieva. Tuttavia, potrebbe trattarsi solo di una voce infondata e da prendere con le ...

Prime indiscrezioni su Uomini e Donne : il trono gay ci sarà? Mario Serpa sará confermato come opinionista? : Anticipazioni sulla nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi In attesa della registrazione della prima puntata (prevista per venerdì 31 agosto) e della sua messa in onda (in programma lunedì 10 settembre) su Canale 5, si rincorrono le indiscrezioni su Uomini e Donne. Secondo quanto scrive il sito Trash Italiano, nella nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi non dovrebbe esserci spazio per il trono gay. Si ...

Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky - trapelano Prime indiscrezioni : La terza stagione di Rainbow Six Siege è stata indubbiamente innovativa sotto numerosi punti di vista. L'inizio dell'anno ha infatti visto l'esordio all'interno dello sparatutto tattico targato Ubisoft della modalità PvE, mentre il prosieguo dell'anno ha portato al cospetto della folta community di giocatori gli attesi due nuovi operatori, gli italiani Alibi e Maestro. Abilità uniche assolutamente particolari quelle in possesso dei due agenti ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le Prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...

Galaxy Note 9 - ecco le Prime foto ufficiali! Indiscrezioni su caratteristiche - prezzo - design : Galaxy Note 9, ecco le prime foto ufficiali! Immagine phonearena.com Galaxy Note 9, ecco le prime foto ufficiali! Rumors su caratteristiche, prezzo, design Ormai ci siamo quasi. Giovedì 9 agosto, a ...

Scandalo Serie A e Serie B - le Prime indiscrezioni sulle sentenze : retrocessioni - penalizzazioni e ripescaggi - ribaltoni nelle ultime ore [DETTAGLI] : Scandalo nelle ultime ore per i campionati di Serie A e Serie B, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione in Serie B, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Le sentenze sono previste ...