Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 | l’annuncio di Alessandro Gassmann sul

optimaitalia

: Ottima prima puntata. Montaggio come sempre perfetto. Simona Ventura in pochi minuti ha asfaltato Filippo. Personag… - trash_italiano : Ottima prima puntata. Montaggio come sempre perfetto. Simona Ventura in pochi minuti ha asfaltato Filippo. Personag… - chetempochefa : Ora possiamo annunciarvelo! Ospite della prima puntata di #chetempochefa... la bandiera della Roma: Francesco… - lodocomello : Grazie a tutti voi che avete ascoltato oggi la prima puntata di #AMeMiPiace su @Radio105!!! Ci siamo divertiti, emo… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Lade Idi2 andrà presto in onda. La seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha recentemente terminato il ciclo di repliche su Rai1 in attesa dei nuovi episodi. Le riprese della seconda stagione sono terminate qualche mese fa.Secondo i palinsesti della rete ammiraglia, Idi2, inizialmente previsto per settembre, debutteranno dall'8 ottobre e per sei serate consecutive su Rai1. La conferma è arrivata anche dache, pubblicando sui social una foto dal set, ha risposto ai fan che chiedevano a gran voce il ritorno della fiction.Nei nuovi episodi dovrebbe tornare quasi tutto il cast che ha animato le vicende dellastagione:, Tosca D’Acquino, Carolina Crescentini e di tutti gli altri protagonisti. Ci saranno ovviamente new entry nel cast, ma dal ...