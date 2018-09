Previsione shock del Met Office | solo “questione di tempo” per una devastante tempesta

meteoweb.eu

: @CarloCalenda @MediasetTgcom24 Buongiorno Calenda, cercate di fare presto perchè non so se ha avuto modo di leggere… - RobertoPorta7 : @CarloCalenda @MediasetTgcom24 Buongiorno Calenda, cercate di fare presto perchè non so se ha avuto modo di leggere… - RobertoPorta7 : - infoiteconomia : La previsione shock del guru che fa tremare l'Italia -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L’Unità Space Weather Monitoring del Met, il servizio meteorologico inglese, ha fatto una, sostenendo che le tempeste solari, ossia flussi ad alta velocità di particelle radioattive lanciate dal sole, rappresentano una minaccia per le infrastrutture e le industrie nazionali e per la popolazione generale. Catherine Burnett, capo dell’Unità che ha realizzato la, ha spiegato: “La minaccia del meteo spaziale alle infrastrutture e alle industrie nazionali e alla popolazione generale è tale che esiste la necessità di previsioni per cercare di mitigare questo rischio. Stiamo ricercando eruzioni solari che sono in grado di distruggere le telecomunicazioni, espulsioni di massa coronale che hanno il potenziale di distruggere l’energia elettrica e la radiazione solare che colpisce i sistemi di comunicazioni satellitari e il GPS. Riteniamo che i grandi incidenti ...