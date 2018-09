Pompeo | Usa vuole dialogo con Pyongyang

Pompeo attacca Kerry : mina politica Usa : Poi,come Trump,ha attacca to il suo predecessore Kerry per aver incontrato dirigenti iraniani in colloqui riservati, accusandolo di tentare di mina re la politica dell'amministrazione Usa.

Pompeo attacca Kerry : mina politica Usa : 00.29 Il capo della diplomazia americana Mike Pompeo ha accusato la Russia di lavorare attivamente per mina re le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord Le sanzioni dell'Onu sono cruciali per la denuclearizzazione di Pyongyang, ha detto durante una riunione del Dipartimento di Stato. Poi,come Trump,ha attacca to il suo predecessore Kerry per aver incontrato dirigenti iraniani in colloqui riservati, accusandolo di tentare di mina re la ...

Usa : no progressi - Pompeo non va in Corea : 21.00 "Ho chiesto al segretario di Stato Mike Pompeo di non andare in Corea del Nord in questo momento perché ritengo che non ci siano sufficienti progressi in merito alla denuclearizzazione della penisola Coreana". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump. Pompeo, aggiunge Trump, andrà probabilmente in Corea del Nord "nel futuro a breve, probabilmente dopo che la nostra relazione commerciale con la Cina sarà risolta. Allo stesso tempo ...