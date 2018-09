romadailynews

: Pomezia Light Festival dal 21 al 23 settembre: La città come non l’avete mai vista: giochi… - romadailynews : Pomezia Light Festival dal 21 al 23 settembre: La città come non l’avete mai vista: giochi… - Comune_Pomezia : #PomeziaLF18 Il Pomezia Light Festival 2018 è alle porte, tre giorni in cui opere digitali, multimediali, luminose… - giulianabaggio1 : RT @s_piumarta: ?? POMEZIA LIGHT FESTIVAL dal 21 al 23 settembre Il futuro è stato qui. 27 artisti di cui 8 internazionali 15 interventi art… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La città come non l’avete mai vista: giochi di luce che interagiscono con il pubblico, palazzi abbandonati che rivivono con nuovi colori, proiezioni che catapultano lo spettatore in dimensioni diverse spingendolo a guardare quello che lo circonda con occhi nuovi. È, la manifestazione diart, organizzata da Opificio in collaborazione con il Comune di, che torna per la sua seconda edizione dal 21 al 23. Unfortemente legato al suo territorio che punta sulla necessità di riappropriarsi della relazione con lo spazio cittadino. 27 artisti di cui 8 internazionali, oltre 15 interventi artistici,1 chilometro e mezzo di percorso per oltre 1000 metri quadrati di luce, una sezione dedicata agli artisti under 35 finanziata dal bando Siae SILLUMINA, più di 50 universitari e liceali al lavoro: tre giorni in cuisarà invasa da opere ...