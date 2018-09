Platinum Games | lo sviluppo di Bayonetta 3 procede molto bene

eurogamer

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Se eravate preoccupati per lo stato dei lavori di3, non temete, ci sono delle ottime notizie per voi! Nel corso di un evento Hideki Kamiya e Atsushi Inaba dihanno condiviso alcune informazioni sullodel gioco.Stando a quanto riportato da Dualshockers, lodel titolo è "in corso" e tutti nel team sono "in sincronia". Mentre al momento non possono dire altro, apprendiamo dagli sviluppatori che i lavori procedono senza intoppi."È bello poterti dire che tutto sta andando. Siamo tuttientusiasti di ciò che stiamo facendo in questo gioco".Read more…