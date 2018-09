Picchia figlio sette mesi | arrestato

Matera - multa a figlio neopatentato : genitori Picchiano carabinieri/ Ultime notizie : marito e moglie arrestati : Matera, multa a figlio neopatentato: genitori picchiano carabinieri e li mandano in ospedale. marito e moglie arrestati dai militari arrivati in supporto. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:47:00 GMT)

LICATA - SEQUESTRA E Picchia MOGLE E FIGLIO/ Notte di violenza - i carabinieri fanno irruzione : Un uomo SEQUESTRA in casa la moglie e il FIGLIO e li PICCHIA violentemente. Dopo ore di trattative i carabinieri liberano le vittime e poi arrestano l'uomo, è successo in Sicilia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Perugia - non trova la cena pronta : albanese Picchia compagna e figlio : Ennesimo episodio di violenza fra le mura domestiche quello che è stato registrato a Perugia, dove un cittadino albanese di 25 anni ha picchiato selvaggiamente la convivente ed uno dei 2 figli solamente perchè tornando a casa la sera "non aveva trovato ancora pronta la cena".A scoprire tutto è stata una volante della polizia di Stato, impegnata in un giro di controllo del territorio: gli agenti si sono imbattuti improvvisamente in due piccini ...

Non trova la cena pronta e Picchia la convivente ed il figlio. Succede a Perugia : Non trova la cena pronta e picchia la convivente ed il figlio: un albanese di 25 anni è stato denunciato e rimpatriato dalla polizia.È successo a Perugia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti a Madonna Alta in seguito alla segnalazione di due bambini notati in strada visibilmente impauriti. Giunti sul posto i poliziotti li hanno trovati in compagnia della madre, nel frattempo sopraggiunta. Alla polizia hanno raccontato di ...