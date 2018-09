Piazza Affari | si muove a passi da gigante Eurotech

Piazza Affari : in bella mostra OVS : Vigoroso rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,99%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Banca Ifis : Prepotente rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che mostra una salita bruciante del 3,14% sui valori precedenti. Il movimento di Banca Ifis , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Piazza Affari apre con il segno più. FCA in pole su dati immatricolazioni : Dal fronte macroeconomico in focus i prezzi al consumo del Regno Unito che potrebbero fornire anticipazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Banca Centrale inglese, mentre stamane ...

Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio - attenzione a Fca : Nella prima riunione dopo la pausa estiva, la banca centrale giapponese ha confermato la sua politica monetaria di tassi ultra bassi e acquisti bond.

Piazza Affari apre con il segno più. FCA in pole su dati immatricolazioni : Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , confortate dall' andamento positivo delle Borse asiatiche . Gli investitori sembrano ormai aver digerito la guerra dei ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (19 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 21.000 punti. pochi i dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 04:24:00 GMT)

Piazza Affari si lancia verso obiettivi più ambiziosi : In Europa non sono in agenda dati macro di rilievo e nel primo pomeriggio si segnala un discorso del presidente della BCE, Mario Draghi, sulla politica economica nell'area euro. Da seguire in ...

Piazza Affari sale sotto la spinta di Ferrari - Tim e Prysmian : ...nuovo calo dello spread con il ministro Tria che ha ribadito l'impegno al rispetto dei vincoli Ue anche se nel tardo pomeriggio è arrivata l'offensiva di Di Maio che chiede al ministro dell'Economia ...

Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle borse europee : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si è impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL. Nel frattempo sulla Piazza americana lo S&P-500 si muove poco sopra la parità dello ...

Piazza Affari : rosso per Brunello Cucinelli : Si muove verso il basso il re del cachemire , con una flessione dell'1,86%. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Aeffe : Grande giornata per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,38%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aeffe ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Ratti : Vigoroso rialzo per la big italiana del tessile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,57%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su ...

Piazza Affari : mette il turbo Telecom Italia : Brillante rialzo per la compagnia telefonica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,29%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Telecom ...

Piazza Affari : in bella mostra Buzzi Unicem : Brilla la società attiva nel settore del cemento , che passa di mano con un aumento del 4,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi ...