Pesaro | parte la scuola senza voti | pagella solo a fine anno

tgcom24.mediaset

: (Pesaro, gruppo di giovanissimi cerca di salvare la vita ad un topo: apprezzamento da parte dell'Enpa) Segui su: L… - LuciaMosca1 : (Pesaro, gruppo di giovanissimi cerca di salvare la vita ad un topo: apprezzamento da parte dell'Enpa) Segui su: L… - Citro1960 : @lucapagni Pesaro, patria di Forlani, è da sempre rossa. Rossissima. La parte democristiana era Fabriano, dei Merlo… - Calcioa5Live : Italservice Pesaro Calcio a 5, la Special Edition parte con un riconoscimento a Lorenzo Pizza -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Andare ala paura di ricevere un brutto voto: un sogno per molti studenti. Ma per 41 piccoli alunni della primaria Chiara Lubich dell'Istituto comprensivo Olivieri diè realtà. In ...