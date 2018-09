Perché l’immigrazione è diventata un grande problema interno : Roma. Mentre il ministro dell’ interno , Matteo Salvini, dà battaglia sul controllo di coste e frontiere, minaccia il divieto degli sbarchi, e preme su Bruxelles per la redistribuzione dei rifugiati tra gli altri paesi dell’Unione europea, l’immigrazione in Italia è diventata un problema domestico.

L’immigrazione percepita e quella reale. Perché l’informazione fa rima con manipolazione? : In Italia la popolazione straniera immigrata è pari al 7 per cento del totale. Uno studio dell’Istituto Cattaneo ci dice che a noi sembra di vederne molti di più: almeno quattro volte di più del reale. Percepiamo un dato falso e lo assumiamo come vero. Se c’è umido fa più caldo. E la temperatura reale aumenta d’intensità nella nostra percezione. Aumenta il peso di quel caldo sul nostro corpo. L’alterazione della percezione è un fenomeno non solo ...