Perché Coca-Cola vorrebbe creare una bevanda a base di cannabis

Un uomo è morto Perché la cocaina gli ha mandato in cancrena la gola : Un uomo è morto a New York dopo che la sua gola e l'esofago sono andati in necrosi per l'abuso di cocaina. Secondo quanto riporta il New York Post, l'uomo, un 50enne della Pennsylvania, è stato portato al pronto soccorso da un amico dopo che per tre volte aveva vomitato sangue. I medici hanno scoperto che la sua gola e l'esofago erano in necrosi avanzata, fatto che attribuiscono all'uso continuo di cocaina e di alcol (circa 4-5 lattine di birra ...