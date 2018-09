Per un Marketing umanistico

Tra marketing e realtà : 7 motivi Per cui la fotocamera di iPhone XS non è così grandiosa - : ... perché creerete foto sottoesposte» 7 «E' possibile regolare la profondità di campo questo non è stato mai reso possibile da nessun tipo di fotocamera» «La fotocamera più famosa al mondo» E' vero, in ...

Fastweb sanzionata di 600.000 euro Per telemarketing aggressivo : Il Garante della Privacy ha sanzionato Fastweb, che dovrà pagare una multa di 600.000 euro, per la sua attività di telemarketing aggressivo. L'articolo Fastweb sanzionata di 600.000 euro per telemarketing aggressivo proviene da TuttoAndroid.

Formazione : aPerte le iscrizioni ai corsi di ITS Umbria Academy Meccatronica - Impresa digitale - Agroalimentare - Biotecnologie e Marketing : UMWEB, Aperti fino al 12 ottobre i bandi per l'iscrizione ai percorsi formativi di ITS Umbria Academy che prenderanno avvio in autunno. L'offerta formativa per il nuovo biennio accademico 2018-20 vede ...

Emma Marrone lesbica?/ Dalla smentita all'attacco di una giornalista : "meschina oPerazione di marketing" : Da Io Spio arriva la dura critica ad Emma Marrone da parte Lidia Borghi, giornalista lesbica e attivista per i diritti delle persone LGBTI: "La tua è stata un'operazione di marketing"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:48:00 GMT)

Effetto Icardi Per la World Marketing Football di Wanda Nara : oltre 3 milioni di utili dal 2015 : Icardi protagonista non solo in campo. L'agenzia della moglie-manager Wanda Nara ha avuto 3 milioni di utili dal 2015. L'articolo Effetto Icardi per la World Marketing Football di Wanda Nara: oltre 3 milioni di utili dal 2015 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da utente a ospite : 5 strategie di email marketing Per il turismo : È tempo di vacanze, e un numero sempre crescente di viaggiatori si rivolge al web per trovare nuove destinazioni, comparare offerte e lasciarsi ispirare. Se da un lato il settore turistico continua a crescere (specialmente nel segmento luxury, storicamente in grado di anticipare tendenze e comportamenti), dall’altro i brand faticano ancora ad adottare strategie di email marketing efficaci. Secondo l’Osservatorio Statistico 2018 di MailUp, il ...

Telemarketing - Agcom avvia procedimento Per sanzioni a Tim : L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha accertato che clienti di operatori concorrenti, in occasione di un...

Vodafone multata di 800mila euro Per Marketing aggressivo : Maximulta da 800mila euro quella che è stata comminata ieri dal garante della privacy alla Vodafone , la nota compagnia di telefonia fissa e mobile. Il garante ha accusato Vodafone di marketing ...

Il Garante della Privacy sanziona Vodafone Per telemarketing aggressivo : Dal Garante della Privacy arriva una pesante sanzione amministrativa per Vodafone, ritenuto colpevole di aver svolto attività di marketing aggressiva L'articolo Il Garante della Privacy sanziona Vodafone per telemarketing aggressivo proviene da TuttoAndroid.

“Marketing aggressivo con sms e chiamate” : multa da 800mila euro Per Vodafone : Il Garante per i dati per la protezione dei dati personali ha inflitto la pesante sanzione alla compagnia telefonica...

Muore travolto da un'auto il direttore marketing della Fondazione Arena di Verona : 35enne arrestato Per omicidio : Tragico incidente stradale stanotte sulla A22, Autostrada del Brennero: Corrado Ferraro , direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, è morto alla guida della sua moto dopo ...

AI - prestazioni reali o effetto marketing? Per scoprirlo nasce AI Benchmark : A tutti sarà venuta voglia di scoprire quanto siano vere le affermazioni in tema di intelligenza artificiale. Per scoprirlo basta un giro su AI Benchmark L'articolo AI, prestazioni reali o effetto marketing? Per scoprirlo nasce AI Benchmark proviene da TuttoAndroid.