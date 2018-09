Per le Olimpiadi 2026 non è ancora tutto perduto

Per le Olimpiadi 2016 non è ancora tutto Perduto : Il Tridente non è ancora spuntato. Anzi potrebbe essere di nuovo affilato se si trovassero tra i 350 e i 400 milioni. Il governatore del Veneto Luca Zaia è ottimista sulla possibilità di convincere il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a ripensarci e a rimettere insieme un ticket a tre con Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Una formula così inedita, assicura il presidente del Coni, Giovanni ...

Chi si candida alla fine Per le Olimpiadi del 2026? : (Immagine: pixabay/CC) Non c’è pace per le città italiane candidate a ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. Martedì 18 settembre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito che il governo ha bocciato l’ipotesi della candidatura congiunta tra Torino, Milano e Cortina d’Ampezzo per difficoltà organizzative e di gestione. Era nell’aria. Resta però aperta una ...

Olimpiadi 2026 - Chiamparino : ci sono le condizioni Per tornare a tavolo : Per il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ci sono tutte le condizioni "per rimettersi al tavolo a Roma e riprendere la discussione" sulle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha ribadito questa mattina intervenendo ad Agorà su Rai3. "Ho sentito telefonicamente il governatore del Veneto Luca Zaia, questa mattina alle 8 - ha detto Chiamparino - e mi ha confermato, come aveva già dichiarato ieri, che ...

Olimpiadi 2026 – Malagò ci ‘riprova’ Per la candidatura a tre : “faccio un appello a Chiara Appendino” : Dopo l’intervento del Presidente del Coni si riaprirà lo scenario a tre? Le ultime diChiarazioni di Giovanni Malagò sulle Olimpiadi 2026 Giovanni Malagò è intervenuto in queste ore a ‘Radio Anch’io’ su Radio 1 per parlare della candidatura alle Olimpiadi 2026 dell’Italia. L’ipotesi a tre, in cui sarebbero state coinvolte Torino-Cortina-Milano, è tramontata ieri con l’opposizione della sindaca di ...

Giorgetti ha spiegato cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre Per le Olimpiadi : "Non c'è stato nessun golpe", "in un clima così, di dubbi, di sospetti e di incertezze, non si poteva andare avanti. Non andava proprio bene. Per portare avanti questi grandi eventi con i soldi dello Stato ci vuole una procedura seria, serve un entusiasmo e una convinzione che non c'erano. Non sono pentito di aver detto che la candidatura a tre è morta". Così il sottosegretario con ...

L'Italia sta seriamente rischiando di Perdere le Olimpiadi 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non Perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Olimpiadi - il paradosso politico Salvini-5 Stelle e i capricci del Governo sulla pelle dello Sport : l’Italia non può Perdere quest’altra occasione : Salta la tripla candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026: dissidi interni al Governo Lega-M5S si ripercuotono sullo Sport azzurro. Davvero vogliamo fare la terza brutta figura olimpica degli ultimi anni e rinunciare ad un sogno? Quello che sta accadendo a livello politico in Italia in questo preciso momento storico è qualcosa che va discusso con molta attenzione, particolarmente sotto il profilo che più interessa agli amanti ...

Olimpiadi : domani Cortina al Cio Per dare la sua disponibilità : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità alla candidatura per le Olimpiadi del 2026. Con riferimento alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, con una nota dell’1 agosto 2018 la Città di Cortina d’Ampezzo manifestava al

Che sta succedendo alle candidature italiane Per le Olimpiadi del 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis Lombardia e Veneto hanno lanciato una proposta per tenere in piedi una candidatura italiana "a due". Mercoledì 19 sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a formalizzare a Losanna il progetto per disputare ...

Olimpiadi 2026 : pronto il Piano B. Candidatura Per Milano e Cortina : La tripla Candidatura è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Se pochi minuti fa, infatti, le parole di Giancarlo Giorgetti sono state chiare: “Io ritengo che una cosa così importante come la Candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città”, c’è la possibilità di un Piano B. Esclusa Torino, si ...