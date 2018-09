Pensioni d' oro | presentato il Ddl Tagli sopra 4 500€ Al via a gennaio

Tagli Pensioni d'oro anche a sindacati : ANSA, - ROMA, 19 SET - "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di ...

Pensioni d'oro - Lega-M5s : 'Tagli anche ai sindacalisti' : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5s-Lega sulle ...

M5S - depositato ddl taglio Pensioni oro : 18.56 E' stata depositata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare le pensioni d'oro. Lo ha annunciato Maria Pallini, capogruppo M5S in Commissione. L'esame del testo comincerà la prossima settimana."Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori a 4.500 euro al mese",spiega la deputata. Depositati anche i ddl costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari e ...

Tagli alle Pensioni d'oro anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Riduzione dei parlamentari e taglio delle Pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5s : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge: una per la Riduzione del numero dei parlamentari; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a leggere

Pensioni d’oro : ricalcolo sopra i 4.500 euro mensili. Ecco le regole : Con i risparmi i trattamenti che oggi si attestano intorno ai 450 euro mensili saranno portati a quota 780 euro. In dodici pagine, sette articoli e due tabelle (anno di decorrenza, età e coefficienti di trasformazione) viene indicato il percorso di ricalcolo....

Pensioni d'oro - nuovo testo : tetto a 4500 euro netti e stretta sugli assegni dei sindacalisti : MILANO - La maggioranza di governo torna alla carica sul tema del taglio alle Pensioni d'oro. Alla Camera è stato presentato un nuovo testo che ricalca quello presentato ad agosto e che aveva già ...

Pensioni d'oro - depositata proposta di legge per il taglio : MILANO - 'Abbiamo depositato oggi in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare finalmente le Pensioni d'oro. La Commissione comincerà l'esame della legge la prossima settimana. ...

Alla Camera proposta taglio Pensioni oro : ANSA, - ROMA, 19 SET - "Abbiamo depositato oggi in Commissione Lavoro Alla Camera la proposta di legge per tagliare finalmente le pensioni d'oro. La Commissione comincerà l'esame della legge la ...

Nuovo attacco alle Pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

Pensioni d'oro - la mannaia del M5s : tagli sopra i 4.500 euro netti : Il M5s gode: taglierà le Pensioni con l'accetta. 'Con grande soddisfazione, possiamo annunciarvi che abbiamo abbassato il tetto : taglieremo le Pensioni d'oro superiori ai 4.500 euro netti ', esulta ...

Nuovo attacco alle Pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

M5s - tagli Pensioni d'oro sopra 4500 euro : ANSA, - ROMA, 18 SET - "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto ...

Pensioni d'oro - M5S rilancia : 'Tagli sopra i 4.500 euro' : Il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera, rilancia sul tema delle Pensioni d'oro: 'Andremo a tagliare le Pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate ...