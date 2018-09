Pensioni d’oro | presentata in commissione la proposta finale | “Stretta su assegni sopra

Riduzione dei parlamentari e taglio delle Pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5s : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge : una per la Riduzione del numero dei parlamentari ; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a legge re

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio Pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...