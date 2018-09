Pensioni d’oro | Lega e M5S vogliono tagliarle anche ai sindacalisti

Pensioni d’oro - presentata in commissione la proposta finale : “Stretta su assegni sopra 4.500 euro netti” : Lega e Movimento 5 stelle hanno ricucito gli strappi delle scorse settimane e hanno depositato in commissione Lavoro alla Camera la versione definitiva della proposta di legge per tagliare le cosiddette “Pensioni d’oro“. I due alleati sono infatti riusciti a raggiungere un’intesa: la proposta concordata riguarderà gli assegni previdenziali che superano i 4.500 euro netti al mese e partirà dal prossimo gennaio. Tempi ...

Riduzione dei parlamentari e taglio delle Pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5s : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge: una per la Riduzione del numero dei parlamentari; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a leggere

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio Pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...

“Ecco la nostra legge sulle Pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

Pensioni d’oro - Giorgetti (Lega) : “Se qualcuno ha fatto il furbo e ha gonfiato i contributi - sarà ricalcolata” : “Se è oro vero rimarranno Pensioni d’oro, ma se è oro finto saranno riviste”. Così sulle cosiddette ‘Pensioni d’oro’ il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a margine di un incontro alla Festa del fatto Quotidiana alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. “Nel momento in cui si riesce a fare il ricalcolo contributivo per le Pensioni che superano certi ammontare – ha ...

