Pensione di cittadinanza | il conto è salato | a chi toccherebbe

Pensione di cittadinanza : quanto costano e a chi andranno : Oltre 4 milioni di pensionati con un assegno inferiore a 780 euro: in prevalenza donne residenti al Sud, con un sussidio assistenziale o ai superstiti...

[L'inchiesta] Lo scacco matto di Di Maio : con la Pensione di cittadinanza si prende gli elettori di Berlusconi : Le parole del capo del M5s hanno il sapore di un ultimatum : niente sfiducia, dice Di Maio, "ma pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che ...

Pensione di cittadinanza - Di Maio : “D’ora in poi nessuno prenderà meno di 780 euro al mese” : "D’ora in poi non ci deve essere più nessun pensionato che prende meno di 780 euro al mese. Ci sono dei pensionati minimi che in questo momento prendono 400 euro di Pensione. La Pensione di cittadinanza è nel contratto di governo", ha dichiarato questa mattina il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio.Continua a leggere

Di Maio : "No ai condoni - sì alla pace fiscale" "La Pensione di cittadinanza è nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

MANOVRA - DI MAIO VS LEGA : “M5S NON VOTA CONDONO”/ Sfida a Tria : “Pensione cittadinanza nel contratto” : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la LEGA dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:26:00 GMT)

Manovra - Di Maio 'M5S non è disponibile a votare condoni. Pensione di cittadinanza è nel contratto' : Il Movimento 5Stelle 'non è disponibile a votare nessun condono'. A pronunciare l'altolà è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. 'Se si tratta di pace fiscale, di saldo e ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - solo la pace fiscale. Pensione di cittadinanza in contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la Pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Aumenti da gennaio : nuova rivalutazione e Pensione di cittadinanza a 780 euro : In questi giorni si parla tanto di Pensioni in relazione alla ipotesi di riforma del governo Conte ed alla quota 100 che potrebbe arrivare con la prossima legge di Bilancio. Sempre in materia previdenziale, altrettanto importanti sono gli aggiornamenti degli assegni previdenziali per chi la pensione gia' la percepisce. Il 2019 sara' un anno molto importante per le prestazioni previdenziali gia' in essere, sia per le ipotizzate novita' su cui ...

Manovra finanziaria : le attese - da Pensione di cittadinanza a flat tax - : Un costo complessivo che potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 miliardi di euro. Ecco cosa sappiamo finora.

Riforma pensioni - Lega e M5S hanno idee molto diverse : a rischio la Pensione di cittadinanza da 780 euro al mese : Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, torna a criticare la proposta di Riforma delle pensioni avanzata dal Movimento 5 Stelle e si scaglia contro la pensione di cittadinanza da 780 euro mensili: "Costerebbe 16,3 miliardi l’anno. Si tratterebbe di un regalo a gente che non ha mai versato una lira di contributi. Con un effetto devastante: Nessuno più verserebbe un euro all’Inps".Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il rebus della Pensione di cittadinanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il rebus della pensione di cittadinanza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:59:00 GMT)