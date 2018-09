Penalizzato il Cesena | clamorosa decisione del Collegio di Garanzia dello Sport | Entella

sportfair

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Secondo quanto deciso daldi, i quindici punti tolti alriguardano la scorsa stagione, dunque l’è riammesso in B Ildi, al termine della udienza tenutasi oggi, ha riconosciuto la “legittimazione processuale della Virtuse ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al(15 punti) sia eseguita nel campionato 2017/2018”. La classificascorso campionato andrebbe quindi riscritta e l’dovrebbe essere riammessa in Serie B. Alla luce della sentenza, l’avrebbe diritto a essere reintegrata in Serie B, con conseguente annullamento della partita che i liguri hanno già giocato in Serie C contro il Gozzano. (ADNKRONOS)L'articoloildeldiriammesso in B ...