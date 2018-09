Pd : Raciti lancia 'In Comune' - non mi ricandido a segreteria Sicilia (2) : (AdnKronos) - La scelta di non ricandidarsi non determinerà un suo "ritorno alla base romana" perché gli anni in Sicilia, spiega Raciti, "mi hanno consentito di incontrare una classe dirigente straordinaria, motivata e che può dare una mano alla ricostruzione del centrosinistra Siciliano: sento come