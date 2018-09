Pd del Molise a congresso a dicembre | il nuovo segretario scelto dalle Primarie

L'IMPEGNO del MCL PER IL MEZZOGIORNO D´ITALIA : IMPORTANTI INVESTIMENTI ANCHE IN MOLISE UNA delLE REGIONI PIÙ POVERE D´ITALIA : La formazione socio politica rimane un elemento essenziale dell'azione del MCL sul territorio, su cui si è puntato da sempre. Verranno promossi quattro percorsi formativi, in collaborazione con la ...

L'impegno del Mcl per il Mezzogiorno d'Italia - importanti investimenti in Molise : La formazione socio politica rimane un elemento essenziale dell'azione del Movimento Cristiano Lavoratori sul territorio, su cui si è puntato da sempre. Verranno promossi quattro percorsi formativi, ...

Molise da sballo. L'emergenza droga tra i giovani e il "consumo della felicità" : ... Daniel Kahneman e Richard Thaler , cui sono stati assegnati premi Nobel per l'economia, ; una mostruosità che abbiamo creato in laboratori legittimamente installati tra le nostre stesse mura ...

Terremoto Molise : in Gazzetta Ufficiale la delibera del CdM sullo stato di emergenza : Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in Molise, “in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018“. Il provvedimento è datato al 6 settembre. L'articolo Terremoto Molise: in Gazzetta Ufficiale la delibera del CdM sullo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Una macchina del tempo nella Notte dei Ricercatori 2018. In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed : L'incontro tra scienza e cittadini avverrà attraverso visite guidate, laboratori interattivi, iniziative culturali a cavallo tra cultura scientifica e cultura umanistica. E alla fine il valore più ...

In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed. Un percorso per studenti e cittadini - sulle tracce del progresso ... : E alla fine il valore più importante: le persone, i ricercatori, coloro che la meraviglia della scienza la vivono ogni giorno. Saranno loro a incontrare giovani e adulti, per raccontare il proprio ...

Terremoto Molise - il governatore : recepito il 50% delle nostre richieste : “Ringrazio il presidente Conte e gli altri esponenti del Governo per aver recepito le nostre istanze, anche se, da notizie in nostro possesso, la dotazione finanziaria dovrebbe essere pari a 2 milioni di euro, esattamente la meta’ del budget da noi richiesto“: lo ha dichiarato il governatore del Molise, Donato Toma, in riferimento alla quanto delibera di ieri del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato lo stato di emergenza ...

Terremoti in Molise : stato di emergenza - sì del Governo : Il Consiglio dei ministri ha deliberato nella riunione di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei Terremoti che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso lo scorso mese di agosto. “Un provvedimento che era nell’aria e che avevo preannunciato nei giorni scorsi“, ha dichiarato il presidente della Regione Molise. “Ora siamo nelle condizioni di poter operare a ...

Viabilità interna e strada veloce tra Termoli e San Vittore. Scarabeo : Opere necessarie per l'economia e lo sviluppo del Molise : 'La possibilità di realizzare l'Autostrada del Molise avrebbe comportato una boccata d'ossigeno per le aziende locali, soprattutto quelle del settore edile, offrendo al Molise anche l'opportunità di ...

L'ultimo saluto del Molise a Fabio Melanitto : oggi i funerali del 33enne ucciso in Messico : Il giovane freddato con 5 colpi di pistola. La cerimonia questo pomeriggio a Ripa Teatina, dove risiede la sorella del cantante italo-venezuelano. Sconcerto e dolore a Termoli e a Campomarino, comuni ...

Molise Tour Bike - tutto pronto per la Marathon del vulture : In Basilicata gli atleti della Molise Tour Bike saranno attesi da sessanta chilometri per duemila metri di dislivello CAMPOBASSO. Con la partecipazione alla Marthon del vulture in programma domenica e ...

Marcia della pace - la Regione Molise nel comitato promotore : L'appuntamento, che richiama in Umbria pacifisti provenienti da tutte le parti del mondo, coincide quest'anno con tre ricorrenze significative: settant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti ...

Marcia della Pace Perugia-Assisi - la Regione Molise aderisce al Comitato promotore : L' appuntamento, che richiama in Umbria pacifisti provenienti da tutte le parti del mondo, coincide quest'anno con tre ricorrenze significative: settant'anni dalla Dichiarazione universale dei ...

Terremoto Molise : approvata la delibera per lo Stato di Emergenza : La Giunta regionale del Molise, nel corso di una seduta che dal primo pomeriggio di oggi si è protratta fino a sera, ha approvato la delibera in forza della quale si richiede al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell’art. 24, comma 1) del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, la dichiarazione dello Stato di Emergenza sull’intero territorio della regione Molise ...