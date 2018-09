Papa Francesco | la rivoluzione dell’amore deve iniziare dalle scuole

ilfattoquotidiano

: Papa Francesco: 'Il sesso è un dono di Dio, niente tabù' - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Il sesso è un dono di Dio, niente tabù' - vaticannews_it : Il #Papa: il #pastore è umile, #compatisce e prega se è #accusato #santamarta - Avvenire_Nei : L'incontro. Il Papa ai giovani: il sesso è un dono di Dio, non un tabù -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) “Il nostro mondo ha bisogno di unadi amore! Che questainizi da voi evostre famiglie! Stiamo perdendo la nostra capacità di amare” “Il vero amore è appassionato”. “L’amore vero è la vera libertà”. “Oggi abbiamo bisogno di uomini di amore”. Quale “capacità di amare”? Oggi non la si può “perdere” perché i ragazzi non sanno niente, per questo siimparare ad amare. In teoria è facile dire che l’amore è passione, che l’amore è dare, che amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere, ma in pratica c’è subito qualcuno che vuole approfittare di te. Fare felice chi si ama non significa assecondare o esaudire sempre i desideri dell’altro, se sono comportamenti e azioni che sono contro le proprie convinzioni e principi, in questi casi sidire di no, se siete amati veramente, sarete capiti e il no sarà accettato senza problemi dal partner. ...