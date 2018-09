Paesi africani contro Salvini | “paragona migranti a schiavi” Ultime notizie | replica

I Paesi africani pretendono le scuse da Matteo Salvini : “Parole dispregiative sui migranti” : Non sono accettabili per l'Unione africana le parole di Matteo Salvini con cui ha pubblicamente paragonato gli immigrati africani agli schiavi. Durante la Conferenza di Vienna sull'immigrazione, infatti, il vicepresidente del Consiglio italiano ha esplicitamente detto: "Non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi".Continua a leggere

Migranti - Salvini : “Entro l’autunno accordi di espulsione con Paesi africani. Altrimenti ci mettiamo 80 anni per rimpatri” : “Io non do tempi a caso, ma posso dire che entro l’autunno faremo accordi di espulsione e di rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi di provenienza di ragazze e ragazzi immigrati irregolari: Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Sudan, Niger”. Lo annuncia ai microfoni de “L’indigato speciale”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che aggiunge: “Da tre mesi stiamo aprendo ...

Cina : al via a Pechino forum con 50 leader Paesi africani :