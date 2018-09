Omaggio Fiorentina a morti ponte Morandi

Sampdoria-Fiorentina - Pioli ed Antognoni rendono Omaggio alle vittima di Ponte Morandi : Sampdoria-Fiorentina andrà in scena questo pomeriggio alle ore 19, una delegazione viola si è recata sul luogo della tragedia A poche ore dal match con la Sampdoria, in programma stasera a ‘Marassi’ una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall’ alle natore Stefano Pioli , ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della Fiorentina è stato posto ...

Astori non lascia la sua Fiorentina : il bellissimo Omaggio nello spogliatoio prima della sfida contro il Chievo [FOTO] : bellissimo omaggio della Fiorentina a Davide Astori, il ricordo dell’ex capitano resta vivo: al centro dello spogliatoio è appesa la sua maglia Slittato l’esordio in campionato contro la Sampdoria, causa della tragedia di Genoa, la Fiorentina si è ritrovata ad esordire in casa, di fronte al proprio pubblico, contro il Chievo. nello spogliatoio della Viola è presente una maglia in più, destinata ad un giocatore che non è lì ...