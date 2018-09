Olimpiadi | Zaia | ' Una mossa a tenaglia | Fontana e Sala sono d' accordo'

Olimpiadi 2026 - oggi la candidatura a Losanna - appello di Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Corsa contro il tempo per la presentazione del nuovo progetto a due Lombardia-Veneto con l'appoggio del sindaco di Milano Sala. Mentre la sindaca Appendino sostiene che in Piemonte non ci sono le ...

Olimpiadi 2026 - appello di Malagò e Zaia 'Appendino ci ripensi' : 'Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino , avevo battezzato io il tridente'. Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, ...

Luca Zaia e Giovanni Malagò ad Appendino : "Sulle Olimpiadi ripensaci" : "Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino, avevo battezzato io il tridente". Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa un ultimo tentativo per far tornare Torino in corsa per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. "Io sono un inguaribile ottimista, ci sono non solo i 980 milioni per le Olimpiadi. Noi ...

[Il retroscena] La vendetta e la trappola delle Olimpiadi : l'assurdo scontro tra Lega e 5 Stelle e tra Salvini e Zaia : Una partita politica La verità è i Giochi invernali del 2026 sono diventati il paradigma del caos politico italiano. Una partita dove sport e politica, locale e nazionale, si sono intrecciate. Torino ...

Olimpiadi 2026 - Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta : “Via il tridente? Allora sia falange macedone” : Videomessaggio di Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo la dichiarazione del Governo sulla fine della proposta che univa Torino, Milano e Cortina nella candidatura alle Olimpiadi invernali. L'articolo Olimpiadi 2026, Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta: “Via il tridente? Allora sia falange macedone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi 2026 - il piano B di Zaia a Fanpage.it : “Candidatura Cortina-Milano - governo metta i soldi” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Fanpage.it, assicura che la candidatura a due Cortina-Milano per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si può fare ed è "già pronta", dopo "l'epilogo annunciato" con il fallimento della candidatura a tre che includeva anche Torino. Zaia ora chiede al governo di mettere le risorse a disposizione delle due città.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...

Olimpiadi 2026 – Che caos! Giorgetti boccia la candidatura dell’Italia - ma Zaia e Fontana non ci stanno : Zaia e Fontana chiedono una tregua: basta polemiche sulla candidatura dell’Italia per ospitare le Olimpiadi 2026 ”Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del ...

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...

Olimpiadi : Zaia - dopo ritiro Sapporo il tridente può vincere : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - "Il tridente può vincere. Restiamo noi, Calgary, Erzurum e Stoccolma e in questo panorama abbiamo tutte le carte in regola. Ora più che mai occorre procedere pancia a terra verso l’obbiettivo". Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, apprendendo la notiz

Olimpiadi : Zaia - Cortina la meno cara - 380 mln contro i 678 di Torino (2) : (AdnKronos) - Quanto alla spesa, Zaia precisa che “la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 milioni di euro di spesa pubblica, contro i 380 milioni di Cortina Dolomiti Unesco”. “C

Olimpiadi : Zaia - Cortina la meno cara - 380 mln contro i 678 di Torino : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Noi siamo pronti alla sfida di Cortina Dolomiti Unesco 2026, convinti di avere un bel progetto: rispettoso dell’ambiente e del territorio montano, a cemento zero, davvero a basso costo. Si legge e si sente dire che la città di Torino sostiene che solo la sua candidatu