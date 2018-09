Olimpiadi invernali 2026 | il giorno della candidatura a Losanna

Olimpiadi invernali 2026 - Zaia e Malagò in pressing su Torino : 'Appendino ci ripensi' : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi invernali - Sala svela : “il nome sarà Milano-Cortina 2026” : Milano-Cortina 2026, così dovrebbe chiamarsi la candidatura alle Olimpiadi invernali che il sindaco di Milano Sala si appresta a presentare “Su un punto sono assolutamente d’accordo anche con il sindaco di Cortina, che ho sentito ieri sera: certamente il nome sarà Milano-Cortina 2026. Tra l’altro suona anche bene“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, questa mattina a RTL 102.5 sulla candidatura a due per ...

Olimpiadi invernali 2026 : possibile candidatura Lombardia-Veneto : Olimpiadi invernali 2026, l’ipotesi di una candidatura Lombardia-Veneto potrebbe prendere piede nei prossimi giorni “candidatura Lombardia-Veneto? Anche io ho letto le dichiarazioni dei governatori Zaia e Fontana, vediamo cosa succederà. Noi siamo spettatori”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’ al termine dell’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a ...

I 5 stelle lanciano messaggi : “Olimpiadi invernali 2026 - andiamo avanti con Milano e Cortina” : Olimpiadi invernali 2026, andiamo avanti con Milano e Cortina, è questa l’idea degli esponenti del Movimento 5 stelle dopo la bufera del pomeriggio “Olimpiadi invernali 2026, andiamo avanti con Milano e Cortina! Come dice il motto olimpico: “Citius! Altius! Fortius!” – Più veloce! Più in alto! Più forte!”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari regionale in quota M5S Stefano Buffagni. ...

Olimpiadi invernali - il Governo : "La proposta è morta qui" : Addio alla candidatura a 3 per le Olimpiadi invernali del 2026. Ad annunciarlo è stato Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo Sport, durante l'audizione in Senato: "Non ritengo, e quindi il Governo non ritiene, che una candidatura così come è formulata e con questi presupposti possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di ...

Olimpiadi invernali 2026 - stop di Giorgetti. Lombardia e Veneto rilanciano : Teleborsa, - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti , frena sulle Olimpiadi Invernali 2026. Durante un'audizione al Senato, a proposito della ...

Giorgetti : "La candidatura a tre per le Olimpiadi invernali è morta" : Dopo mesi e mesi di discussioni l'Italia non riesce neanche a presentare la propria candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. La decisione viene resa nota dal governo, attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in commissione Istruzione al Senato. "Il governo non ritiene che una candidatura fatta cosi come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha ...

Olimpiadi invernali : spunta l'ipotesi di candidare Milano e Cortina : Per le Olimpiadi invernali del 2026 spunta l'ipotesi di una candidatura congiunta fra Milano e Cortina. “Arrivati a questo punto - si legge in una nota congiunta dei governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana - è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto ...

Olimpiadi invernali - Giorgetti : la candidatura dell'Italia è morta qui : Manca "l'atmosfera giusta". La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali del 2026 "è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una audizione al Senato, annunciando che il Governo non sosterrà la proposta del Coni di candidare insieme Milano Torino e Cortina domani in sede Cio, per i ...

