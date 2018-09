Olimpiadi 2026 | tandem Sala-Fontana | Brand Milano | i soldi

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? Governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

Coni deposita candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026 : La delegazione italiana è a Losanna per consegnare la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Una candidatura messa sul tavolo del governo e del Coni solo martedì pomeriggio quando mancavano ormai poche ore all'appuntamento con il Comitato olimpico internazionale e quindi allo scadere del tempo. Le città di Lombardia e Veneto vanno quindi avanti da sole, senza Torino che si è tirata fuori dal ...

Olimpiadi invernali 2026 - il giorno della candidatura a Losanna : Corsa contro il tempo per la presentazione del nuovo progetto a due Lombardia-Veneto con l'appoggio del sindaco di Milano Sala - "Io faccio un appello alla sindaca di Torino, Chiara Appendino perché ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca Appendino ribadisce : “Torino non si è tirata indietro” : Chiara Appendino è tornata a parlare della candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026: le ultime novità ”Pare che sia stata Torino a tirarsi indietro, ma è assolutamente falso. Torino ha seguito il percorso come è stato indicato, mettendosi a disposizione del Governo. Ha chiesto chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata venerdì sera dal sottosegretario Giorgetti, a cui dovevamo rispondere entro il ...

Olimpiadi 2026 : il punto sulla candidatura dell'Italia : Da Torino che corre da sola, al tridente fino al tandem Milano-Cortina: ecco come l'Italia potrebbe perdere l'ennesimo treno olimpico

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Farò tutto il possibile perché siano in Italia " : "Da cittadino Italiano e da sportivo farò tutto quello che è possibile perché le Olimpiadi Invernali vengano in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza ...

Olimpiadi 2026 - candidatura Italia : tutto quello che c'è da sapere - : Il percorso verso la candidatura del Paese ai Giochi invernali è costellato di dubbi, polemiche e ripensamenti. Le tre città protagoniste, Milano, Torino e Cortina, si sono presentate da sole, poi ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Se Torino si ritira - Governo sostenga chi resta in corsa" : Aggiornamento ore 12:05 - Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione "Spiagge sicure" il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato anche il caso della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 e ha detto che se Torino si ritira il Governo dovrebbe sostenere chi resta candidato, quindi Milano e Cortina, che, tra l'altro, si trovano in regioni governate dalla Lega (con Attilio Fontana e Luca ...

Cosa succede con le Olimpiadi del 2026 : La città di Torino si è sfilata dalla candidatura condivisa con Milano e Cortina, che ora stanno pensando a un piano B The post Cosa succede con le Olimpiadi del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi 2026 - Malagò-Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Oggi il Coni presenta in Svizzera la nuova proposta a due Milano-Cortina, ma si spera di poter far rientrare ancora Torino. Salvini: 'è un dovere del governo sostenere chi non si ritira' - Nel giorno ...